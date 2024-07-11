Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pezeşkiyan’ın Türk olması politikaları etkilemez. İran’da karar alıcı olan Hamaney’dir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali İsmail Korkmaz’sız 11 yıl
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/orbanin-moskova-ziyaretinin-ab-anlasmalarini-ihlal-ettigi-iddiasi-1085758841.html
Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası
Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda ipleri eline alıp Rusya Devlet Başkanı Putin'i ziyaret ederek Avrupa Birliği’ni (AB) karıştıran Macar lider Viktor Orban’a tepkiler sürüyor. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T11:59+0300
2024-07-11T12:03+0300
dünya
avrupa birliği
macaristan
viktor orban
rusya
vladimir putin
josep borrell
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085758684_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_6394c708bd19c031ec022870302b6d63.jpg
Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB hukuk servisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin, Avrupa Birliği'nin ‘hedeflerine ulaşmasını tehlikeye atabilecek her türlü tedbiri’ yasaklayan AB anlaşmalarını ihlal ettiği konusunda üye ülkeleri bilgilendirdi.Haberde, birliğin hukuk servisine göre, Viktor Orban'ın geçen hafta Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Putin ile serbest diplomatik işbirliği yapmasının AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddia edilirken, kaynaklar Orban'ın ayrıca tüm AB üyelerini dış politika faaliyetlerini "koşulsuz olarak sadakat ve karşılıklı dayanışma ruhu içinde" yürütmeye çağıran yasal hükmü de ihlal ettiğini söyledi.Macaristan’a protestolar yükselebilirAB haber organı Euractiv, yakın zamanda paylaştığı haberinde, görüşmeleri bilen kaynaklara atıfta bulunarak, AB büyükelçilerinin Polonya'nın talebi üzerine 10 Temmuz'da bir araya gelerek Orban'ın ‘barış misyonu’ kapsamında Kiev, Moskova ve Pekin'e yapacağı ziyaretler çerçevesinde Macaristan'ın dönem başkanlığının rolünü tartışacaklarını aktarmıştı.İtalyan Repubblica gazetesi de, Orban'ın Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından bazı AB üyesi ülkelerin, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bakanlar düzeyindeki gayrı resmi toplantıları boykot ederek Budapeşte'yi ‘cezalandırma’ niyetinde olduğunu bildirdi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html
avrupa birliği
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085758684_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_0e391e412a75e9531c8e5dea6316ce4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, josep borrell
avrupa birliği, macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, josep borrell

Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası

11:59 11.07.2024 (güncellendi: 12:03 11.07.2024)
© Sputnik / Валерий ШарифулинOrban Putin
Orban Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Валерий Шарифулин
Abone ol
Yakın zamanda ipleri eline alıp Rusya Devlet Başkanı Putin'i ziyaret ederek Avrupa Birliği’ni (AB) karıştıran Macar lider Viktor Orban’a tepkiler sürüyor.
Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB hukuk servisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin, Avrupa Birliği'nin ‘hedeflerine ulaşmasını tehlikeye atabilecek her türlü tedbiri’ yasaklayan AB anlaşmalarını ihlal ettiği konusunda üye ülkeleri bilgilendirdi.
Haberde, birliğin hukuk servisine göre, Viktor Orban'ın geçen hafta Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Putin ile serbest diplomatik işbirliği yapmasının AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddia edilirken, kaynaklar Orban'ın ayrıca tüm AB üyelerini dış politika faaliyetlerini "koşulsuz olarak sadakat ve karşılıklı dayanışma ruhu içinde" yürütmeye çağıran yasal hükmü de ihlal ettiğini söyledi.

Macaristan’a protestolar yükselebilir

AB haber organı Euractiv, yakın zamanda paylaştığı haberinde, görüşmeleri bilen kaynaklara atıfta bulunarak, AB büyükelçilerinin Polonya'nın talebi üzerine 10 Temmuz'da bir araya gelerek Orban'ın ‘barış misyonu’ kapsamında Kiev, Moskova ve Pekin'e yapacağı ziyaretler çerçevesinde Macaristan'ın dönem başkanlığının rolünü tartışacaklarını aktarmıştı.
İtalyan Repubblica gazetesi de, Orban'ın Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından bazı AB üyesi ülkelerin, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bakanlar düzeyindeki gayrı resmi toplantıları boykot ederek Budapeşte'yi ‘cezalandırma’ niyetinde olduğunu bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.
Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.
Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
Ukrayna krizi
Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала