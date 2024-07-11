https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/orbanin-moskova-ziyaretinin-ab-anlasmalarini-ihlal-ettigi-iddiasi-1085758841.html

Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası

Orban'ın Moskova ziyaretinin AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddiası

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda ipleri eline alıp Rusya Devlet Başkanı Putin'i ziyaret ederek Avrupa Birliği’ni (AB) karıştıran Macar lider Viktor Orban’a tepkiler sürüyor. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T11:59+0300

2024-07-11T11:59+0300

2024-07-11T12:03+0300

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Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB hukuk servisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin, Avrupa Birliği'nin ‘hedeflerine ulaşmasını tehlikeye atabilecek her türlü tedbiri’ yasaklayan AB anlaşmalarını ihlal ettiği konusunda üye ülkeleri bilgilendirdi.Haberde, birliğin hukuk servisine göre, Viktor Orban'ın geçen hafta Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Putin ile serbest diplomatik işbirliği yapmasının AB anlaşmalarını ihlal ettiği iddia edilirken, kaynaklar Orban'ın ayrıca tüm AB üyelerini dış politika faaliyetlerini "koşulsuz olarak sadakat ve karşılıklı dayanışma ruhu içinde" yürütmeye çağıran yasal hükmü de ihlal ettiğini söyledi.Macaristan’a protestolar yükselebilirAB haber organı Euractiv, yakın zamanda paylaştığı haberinde, görüşmeleri bilen kaynaklara atıfta bulunarak, AB büyükelçilerinin Polonya'nın talebi üzerine 10 Temmuz'da bir araya gelerek Orban'ın ‘barış misyonu’ kapsamında Kiev, Moskova ve Pekin'e yapacağı ziyaretler çerçevesinde Macaristan'ın dönem başkanlığının rolünü tartışacaklarını aktarmıştı.İtalyan Repubblica gazetesi de, Orban'ın Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından bazı AB üyesi ülkelerin, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bakanlar düzeyindeki gayrı resmi toplantıları boykot ederek Budapeşte'yi ‘cezalandırma’ niyetinde olduğunu bildirdi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html

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avrupa birliği, macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, josep borrell