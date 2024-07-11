https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html

Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor

Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizini silah yoluyla sona erdirmenin mümkün olmadığını ve Batı ülkelerinin sağladığı silahların Kiev’e... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T10:32+0300

2024-07-11T10:32+0300

2024-07-11T10:32+0300

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CNN’e konuşan Szijjarto, “Gördüğümüz gibi, bu çatışmanın savaş alanında bir çözümü yok” dedi.Kiev’e verilen milyarlarca dolarlık silahların Ukrayna ordusunun avantaj kazanmasına yardımcı olmadığını kaydeden Macar diplomat, “Rusya hala orada ve Rus birlikleri ilerliyor. Ukrayna savaş alanında başarı elde edemedi” ifadesini kullandı.Szijjarto, Batı’nın Kiev’in askeri üstünlük elde etmesini beklemek yerine tarafları barış görüşmelerine zorlaması gerektiğini ekledi.Rusya, Ukrayna’ya yeni Batı yapımı silah ve askeri teçhizat tedarikinin cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi imha edileceğini defalarca vurgulamıştı.Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedimWashington’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen Macar lider Viktor Orban, görüşmenin ardından Facebook hesabından paylaştığı videoda, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan barış misyonumuzda bize destek olmasını rica ettim. Savaşan tarafların konumları hala birbirinden çok uzak. Ancak ‘barışın dostları’ birleşirse ortak çabalarla barışa doğru bir sonraki adımı atabiliriz” şeklinde konuşmuştu.Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Erdoğan’ı İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile Ukrayna'daki ihtilafta başarılı bir arabuluculuk geçmişine sahip tek ülke lideri olarak nitelemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.Erdoğan, Washington ziyareti öncesi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmaması gerektiğini de ekledi.

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ukrayna, nato, silah yardımı, avrupa, macaristan, peter szijjarto, viktor orban