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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/szijjarto-kieve-verilen-silahlar-savas-alanindaki-durumu-tersine-cevirmeye-yardimci-olmuyor-1085754797.html
Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor
Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizini silah yoluyla sona erdirmenin mümkün olmadığını ve Batı ülkelerinin sağladığı silahların Kiev’e... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T10:32+0300
2024-07-11T10:32+0300
ukrayna krizi
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viktor orban
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CNN’e konuşan Szijjarto, “Gördüğümüz gibi, bu çatışmanın savaş alanında bir çözümü yok” dedi.Kiev’e verilen milyarlarca dolarlık silahların Ukrayna ordusunun avantaj kazanmasına yardımcı olmadığını kaydeden Macar diplomat, “Rusya hala orada ve Rus birlikleri ilerliyor. Ukrayna savaş alanında başarı elde edemedi” ifadesini kullandı.Szijjarto, Batı’nın Kiev’in askeri üstünlük elde etmesini beklemek yerine tarafları barış görüşmelerine zorlaması gerektiğini ekledi.Rusya, Ukrayna’ya yeni Batı yapımı silah ve askeri teçhizat tedarikinin cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi imha edileceğini defalarca vurgulamıştı.Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedimWashington’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen Macar lider Viktor Orban, görüşmenin ardından Facebook hesabından paylaştığı videoda, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan barış misyonumuzda bize destek olmasını rica ettim. Savaşan tarafların konumları hala birbirinden çok uzak. Ancak ‘barışın dostları’ birleşirse ortak çabalarla barışa doğru bir sonraki adımı atabiliriz” şeklinde konuşmuştu.Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Erdoğan’ı İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile Ukrayna'daki ihtilafta başarılı bir arabuluculuk geçmişine sahip tek ülke lideri olarak nitelemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.Erdoğan, Washington ziyareti öncesi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmaması gerektiğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/nato-zirvesinin-ortak-bildirisi-yayinlandi-1085747418.html
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ukrayna, nato, silah yardımı, avrupa, macaristan, peter szijjarto, viktor orban
ukrayna, nato, silah yardımı, avrupa, macaristan, peter szijjarto, viktor orban

Szijjarto: Kiev’e verilen silahlar savaş alanındaki durumu tersine çevirmeye yardımcı olmuyor

10:32 11.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizini silah yoluyla sona erdirmenin mümkün olmadığını ve Batı ülkelerinin sağladığı silahların Kiev’e savaş alanındaki durumu tersine çevirmesine yardımcı olmadığını belirtti.
CNN’e konuşan Szijjarto, “Gördüğümüz gibi, bu çatışmanın savaş alanında bir çözümü yok” dedi.
Kiev’e verilen milyarlarca dolarlık silahların Ukrayna ordusunun avantaj kazanmasına yardımcı olmadığını kaydeden Macar diplomat, “Rusya hala orada ve Rus birlikleri ilerliyor. Ukrayna savaş alanında başarı elde edemedi” ifadesini kullandı.
Szijjarto, Batı’nın Kiev’in askeri üstünlük elde etmesini beklemek yerine tarafları barış görüşmelerine zorlaması gerektiğini ekledi.
Rusya, Ukrayna’ya yeni Batı yapımı silah ve askeri teçhizat tedarikinin cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi imha edileceğini defalarca vurgulamıştı.

Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedim

Washington’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen Macar lider Viktor Orban, görüşmenin ardından Facebook hesabından paylaştığı videoda, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan barış misyonumuzda bize destek olmasını rica ettim. Savaşan tarafların konumları hala birbirinden çok uzak. Ancak ‘barışın dostları’ birleşirse ortak çabalarla barışa doğru bir sonraki adımı atabiliriz” şeklinde konuşmuştu.
Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Erdoğan’ı İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile Ukrayna'daki ihtilafta başarılı bir arabuluculuk geçmişine sahip tek ülke lideri olarak nitelemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.
Erdoğan, Washington ziyareti öncesi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmaması gerektiğini de ekledi.
ABD NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayınlandı
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