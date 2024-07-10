https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/zaharova-rusyanin-sivil-tesisleri-hedef-aldigi-suclamasi-yalan-ve-provokasyon-1085721539.html
Zaharova: Rusya’nın sivil tesisleri hedef aldığı suçlaması yalan ve provokasyon
Zaharova: Rusya’nın sivil tesisleri hedef aldığı suçlaması yalan ve provokasyon
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rus ordusunu Ukrayna’da sivil altyapıyı vurmakla suçlamasının yeni bir provokasyon olduğunu... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T10:34+0300
2024-07-10T10:34+0300
2024-07-10T10:35+0300
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Sputnik Radyosu’na konuk olan Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun kasıtlı olarak sivil tesisleri hedef aldığı yönündeki iddiasını değerlendirdi.“Bu, Rusya’yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak için bahane bulmaya çalışan Kiev rejiminin yeni bir provokasyonu. Bu yalan" diyen Zaharova, Rus ordusunun, sadece Kiev rejiminin Rusya’daki sivil altyapıya 'hala kendi toprakları olarak gördüğü bölgelere' yönelik saldırılarına karşılık verdiğine ve sadece bu saldırıları gerçekleştirmek için kullandığı noktaları vurduğuna dikkat çekerek, "Buna son vermek için saldırılar düzenleniyor. Altını çizerek söylüyorum, sadece askeri hedefler vuruluyor” ifadesini kullandı.Batılı yetkililerin teşvik ettiği bu provokasyonun, “dünya toplumunun yeni diplomatik ve politik çözüm arayışına başlaması” ile ilgili olduğunu dile getiren Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Ukrayna yönetimi, Rusya’yı Kiev’de başta çocuk hastanesi olmak üzere sivil tesisleri vurmakla suçlamıştı. Moskova, bu suçlamaları reddederek gerçeği yansıtmadığını ve hastanenin üzerine Ukrayna hava savunma füzesinin düştüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, dezenformasyon
Zaharova: Rusya’nın sivil tesisleri hedef aldığı suçlaması yalan ve provokasyon
10:34 10.07.2024 (güncellendi: 10:35 10.07.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rus ordusunu Ukrayna’da sivil altyapıyı vurmakla suçlamasının yeni bir provokasyon olduğunu belirterek, “Bu yalan” dedi.
Sputnik Radyosu’na konuk olan Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun kasıtlı olarak sivil tesisleri hedef aldığı yönündeki iddiasını değerlendirdi.
“Bu, Rusya’yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak için bahane bulmaya çalışan Kiev rejiminin yeni bir provokasyonu. Bu yalan" diyen Zaharova, Rus ordusunun, sadece Kiev rejiminin Rusya’daki sivil altyapıya 'hala kendi toprakları olarak gördüğü bölgelere' yönelik saldırılarına karşılık verdiğine ve sadece bu saldırıları gerçekleştirmek için kullandığı noktaları vurduğuna dikkat çekerek, "Buna son vermek için saldırılar düzenleniyor. Altını çizerek söylüyorum, sadece askeri hedefler vuruluyor” ifadesini kullandı.
Batılı yetkililerin teşvik ettiği bu provokasyonun, “dünya toplumunun yeni diplomatik ve politik çözüm arayışına başlaması” ile ilgili olduğunu dile getiren Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Temaslar yoğunlaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban birkaç dünya başkentini ziyaret etti. Rusya, ülke liderinin ağzından, barışı görüşmeye ve barışı yakınlaştırmaya hazır ve istekli olduğumuzu bir kez daha defalarca ifade etti. Evet, barış mümkün gördüğümüz koşullarda olmalı. Evet, her şeyden önce yerdeki durum göz önünde bulundurulmalı. Elbette, çıkarlarımızı savunacağız. Ancak yıllar boyunca kendi başlattığımız barış girişimlerini hiçbir zaman engellemedik.
Daha önce Ukrayna yönetimi, Rusya’yı Kiev’de başta çocuk hastanesi olmak üzere sivil tesisleri vurmakla suçlamıştı. Moskova, bu suçlamaları reddederek gerçeği yansıtmadığını ve hastanenin üzerine Ukrayna hava savunma füzesinin düştüğünü açıklamıştı.