https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/zaharova-rusyanin-sivil-tesisleri-hedef-aldigi-suclamasi-yalan-ve-provokasyon-1085721539.html

Zaharova: Rusya’nın sivil tesisleri hedef aldığı suçlaması yalan ve provokasyon

Zaharova: Rusya’nın sivil tesisleri hedef aldığı suçlaması yalan ve provokasyon

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rus ordusunu Ukrayna’da sivil altyapıyı vurmakla suçlamasının yeni bir provokasyon olduğunu... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T10:34+0300

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Sputnik Radyosu’na konuk olan Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun kasıtlı olarak sivil tesisleri hedef aldığı yönündeki iddiasını değerlendirdi.“Bu, Rusya’yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak için bahane bulmaya çalışan Kiev rejiminin yeni bir provokasyonu. Bu yalan" diyen Zaharova, Rus ordusunun, sadece Kiev rejiminin Rusya’daki sivil altyapıya 'hala kendi toprakları olarak gördüğü bölgelere' yönelik saldırılarına karşılık verdiğine ve sadece bu saldırıları gerçekleştirmek için kullandığı noktaları vurduğuna dikkat çekerek, "Buna son vermek için saldırılar düzenleniyor. Altını çizerek söylüyorum, sadece askeri hedefler vuruluyor” ifadesini kullandı.Batılı yetkililerin teşvik ettiği bu provokasyonun, “dünya toplumunun yeni diplomatik ve politik çözüm arayışına başlaması” ile ilgili olduğunu dile getiren Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Ukrayna yönetimi, Rusya’yı Kiev’de başta çocuk hastanesi olmak üzere sivil tesisleri vurmakla suçlamıştı. Moskova, bu suçlamaları reddederek gerçeği yansıtmadığını ve hastanenin üzerine Ukrayna hava savunma füzesinin düştüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, dezenformasyon