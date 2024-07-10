https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html
Ukrayna ordusu Donetsk'te bir hastaneyi vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk'te bir hastaneyi vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir hastaneyi vurduğu bildirildi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T01:22+0300
2024-07-10T01:22+0300
2024-07-10T01:22+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna ordusu
donetsk
hastane
saldırı
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085122664_0:25:747:445_1920x0_80_0_0_f88e067213e02cae62dd440e8c507b14.png
Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’teki 14 No’lu hastaneyi vurduğu belirtildi.Saldırı sonucunda hastanenin camlarının kırıldığı, dış cephe ve çatısının hasar aldığı kaydedildi.Bombardımana maruz kalan bölgede bulunan mühimmat parçalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı 155 milimetre kalibreli NATO topçu mermisi olduğunu gösterdiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-5-farkli-bolgesinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085676520.html
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085122664_62:0:686:468_1920x0_80_0_0_0b190a5cfd1873944bc2e1157a05ae9b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, donetsk, hastane, saldırı, nato
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, donetsk, hastane, saldırı, nato
Ukrayna ordusu Donetsk'te bir hastaneyi vurdu
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir hastaneyi vurduğu bildirildi.
Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’teki 14 No’lu hastaneyi vurduğu belirtildi.
Saldırı sonucunda hastanenin camlarının kırıldığı, dış cephe ve çatısının hasar aldığı kaydedildi.
Bombardımana maruz kalan bölgede bulunan mühimmat parçalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı 155 milimetre kalibreli NATO topçu mermisi olduğunu gösterdiği vurgulandı.