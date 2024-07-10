https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html

Ukrayna ordusu Donetsk'te bir hastaneyi vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk'te bir hastaneyi vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir hastaneyi vurduğu bildirildi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T01:22+0300

2024-07-10T01:22+0300

2024-07-10T01:22+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna ordusu

donetsk

hastane

saldırı

nato

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Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’teki 14 No’lu hastaneyi vurduğu belirtildi.Saldırı sonucunda hastanenin camlarının kırıldığı, dış cephe ve çatısının hasar aldığı kaydedildi.Bombardımana maruz kalan bölgede bulunan mühimmat parçalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı 155 milimetre kalibreli NATO topçu mermisi olduğunu gösterdiği vurgulandı.

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna ordusu, donetsk, hastane, saldırı, nato