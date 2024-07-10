https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/orban-kieve-yapilan-fuze-saldirisi-muzakerelere-olan-ihtiyacin-bir-gostergesi-1085711447.html
Orban: Kiev'e yapılan füze saldırısı müzakerelere olan ihtiyacın bir göstergesi
Orban: Kiev'e yapılan füze saldırısı müzakerelere olan ihtiyacın bir göstergesi
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e yönelik füze saldırısını müzakerelere başlama ihtiyacının bir göstergesi olarak nitelendirdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T00:26+0300
2024-07-10T00:26+0300
2024-07-10T00:26+0300
ukrayna krizi
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Daha önce ‘barış misyonu’ kapsamında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e yapılan füze saldırısının barış müzakerelerinin başlatılması ihtiyacının bir göstergesi olduğunu belirtti.Orban, Facebook’tan yaptığı açıklamada Kiev'e yapılan trajik ve korkunç saldırının Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmanın daha da tırmanmasından duyduğu endişeyi haklı çıkardığını ve bu nedenle bir süre önce bir barış misyonu başlattığını anımsatarak, "Savaşın giderek artan acısı, dünya güçlerini savaş yanlısı politikalarından vazgeçmeye ve bunun yerine Rusya ile Ukrayna'yı ateşkese ve barış görüşmelerine yaklaştıracak barışçılpolitikalara sevk etmeli. Önümüzdeki aylarda bizi bekleyen benzeri görülmemiş boyutlardaki yıkımı ancak bu şekilde önleyebiliriz” dedi.Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy rejiminin Kiev'deki çocuk hastanesinde yaşanan trajediyi propaganda amacıyla kullanma girişimlerinin Nazilerin insanlıktan uzak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini, Kiev rejiminin iktidarını korumak için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu ve çocuklar da dahil vatandaşların akıbetleri ve canlarının umurlarında olmadığını ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetmişti.Bakanlığın açıklamasında, "Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki fotoğraf ve görüntü, yıkımın şehrin sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor" vurgusu yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/nebenzya-kievdeki-hastaneye-dusen-fuze-norvec-hava-savunma-sisteminden-ateslendi-1085710427.html
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viktor orban, kiev, saldırı, müzakere, barış, rusya, ukrayna, nazi, provokasyon, mariya zaharova, rusya savunma bakanlığı
viktor orban, kiev, saldırı, müzakere, barış, rusya, ukrayna, nazi, provokasyon, mariya zaharova, rusya savunma bakanlığı
Orban: Kiev'e yapılan füze saldırısı müzakerelere olan ihtiyacın bir göstergesi
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e yönelik füze saldırısını müzakerelere başlama ihtiyacının bir göstergesi olarak nitelendirdi.
Daha önce ‘barış misyonu’ kapsamında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e yapılan füze saldırısının barış müzakerelerinin başlatılması ihtiyacının bir göstergesi olduğunu belirtti.
Orban, Facebook’tan yaptığı açıklamada Kiev'e yapılan trajik ve korkunç saldırının Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmanın daha da tırmanmasından duyduğu endişeyi haklı çıkardığını ve bu nedenle bir süre önce bir barış misyonu başlattığını anımsatarak, "Savaşın giderek artan acısı, dünya güçlerini savaş yanlısı politikalarından vazgeçmeye ve bunun yerine Rusya ile Ukrayna'yı ateşkese ve barış görüşmelerine yaklaştıracak barışçılpolitikalara sevk etmeli. Önümüzdeki aylarda bizi bekleyen benzeri görülmemiş boyutlardaki yıkımı ancak bu şekilde önleyebiliriz” dedi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy rejiminin Kiev'deki çocuk hastanesinde yaşanan trajediyi propaganda amacıyla kullanma girişimlerinin Nazilerin insanlıktan uzak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini, Kiev rejiminin iktidarını korumak için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu ve çocuklar da dahil vatandaşların akıbetleri ve canlarının umurlarında olmadığını ifade etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetmişti.
Bakanlığın açıklamasında, "Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki fotoğraf ve görüntü, yıkımın şehrin sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor" vurgusu yapılmıştı.