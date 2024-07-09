https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/nebenzya-kievdeki-hastaneye-dusen-fuze-norvec-hava-savunma-sisteminden-ateslendi-1085710427.html

Nebenzya: Kiev'deki hastaneye düşen füze Norveç hava savunma sisteminden ateşlendi

Nebenzya: Kiev'deki hastaneye düşen füze Norveç hava savunma sisteminden ateşlendi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Moskova’nın Kiev'deki çocuk hastanesinin NASAMS füzesiyle vurulmasıyla ilgili Oslo'dan açıklama beklediğini belirtti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T23:32+0300

2024-07-09T23:32+0300

2024-07-09T23:32+0300

dünya

vasiliy nebenzya

bm güvenlik konseyi

ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)

kiev

ukroboronprom

ukrayna

norveç

mariya zaharova

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Kiev'deki çocuk hastanesinin Ukrayna ordusu tarafından Norveç yapımı NASAMS uçaksavar füze sisteminden ateşlenen füzeyle vurulduğunu söyledi.Nebenzya, “Zelenskiy kliğine NASAMS hava savunma sistemleri sağlayan Norveçli yetkililerden bir tepki bekliyoruz. Bunun, çocuk hastanesine düzenlenen saldırıda kullanılmasına ve uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde yerleşim bölgelerine yerleştirilmesine izin mi verdiler?” ifadelerini kullandı.Rus ordusunun gerçekten de Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri vurduğunu, Kiev'deki hedeflerden birinin de uçak füzeleri, silahları ve mühimmatının ana üreticilerinden biri olan Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'un bünyesindeki Artem fabrikası olduğunu belirten Rus diplomat, işletmenin Ohmatdet hastanesinden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.Rus diplomat ayrıca, hastaneyi vuran Ukrayna hava savunma füzesinin, tesisi vuran Rus füzesini engelleme amaçlı olduğunu söylemek için her türlü nedenin olduğunu vurguladı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NASAMS hava savunma füzesinin Kiev'deki Ohmatdet çocuk hastanesine ait binalardan birine isabet ettiğinin teyit edildiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/zaharova-kievdeki-hastaneyi-ukrayna-ordusuna-ait-bati-yapimi-nasams-fuzesi-vurdu-1085686783.html

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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), kiev, ukroboronprom, ukrayna, norveç, mariya zaharova