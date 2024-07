https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/calisanlarin-ucte-biri-e-posta-stresi-yasiyor-1085743231.html

Çalışanların üçte biri 'e-posta stresi' yaşıyor

Araştırmalara göre, bir ofis çalışanı, her gün ortalama 4 saatini e-postalarını okumak ve yanıtlamak için harcıyor. Gelen kutusunda biriken onlarca okunmamış... 10.07.2024

E-posta, iş dünyasının vazgeçilmez bir iletişim aracı olmasına rağmen, e-posta trafiği doğru yönetilmediğinde bir stres kaynağına dönüşebiliyor.Sağlıklı bir dijital yaşam için, e-posta kullanımında bilinçli ve dikkatli olmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Klinik Psikolog İlayda Kutevu, “e-posta stresi”nin neden olduğu bazı psikolojik sorunları anlattı.'Baş ağrısı, uykusuzluk ve konsantrasyon güçlüğüne yol açıyor'İlayda Kutevu, “E-posta stresi, Gelen Kutusu'nda biriken e-postaların yol açtığı stres, endişe ve kaygıyı ifade etmek için kullanılan bir terim. Bu stres, birçok faktörden kaynaklanabilir. Sürekli gelen bildirimler, her an erişilebilir olma beklentisi ve gün boyunca artan e-posta yığını, çalışanları baskı altına alabiliyor. Özellikle hızlı yanıt verme zorunluluğu, çalışanların sürekli bir tetikte olma hali yaşamasına neden oluyor. Hem fiziksel hem psikolojik belirtilerle kendini gösteren e-posta stresi; baş ağrıları, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü ve artan anksiyeteye sebep olmaktadır. Ayrıca sürekli olarak gelen e-postaları kontrol etme ve cevaplama zorunluluğu, üretkenliği de olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.'Hata yapma ve yanlış anlaşılma riski, kaygıyı artırıyor'Her gün yüzlerce e-posta almanın, yoğun bilgi yüklemesi ile birlikte bu bilgileri işleme konusunda zorluklara yol açabileceğine değinen Uzm. Klinik Psikolog İlayda Kutevu, şöyle devam etti:'Kısa ve net cevaplar yazın, düzenli şekilde arşivleyin'"Eğer her gelen e-posta bildirimiyle irkiliyorsanız, e-posta yazarken geriliyorsanız, okunmamış e-postalarınızı gördükçe panikliyorsanız ve bu durum sizi kötü hissettiriyorsa, e-posta kutunuzu daha iyi yönetmenin zamanı gelmiş demektir" diyen Uzm. Klinik Psikolog İlayda Kutevu, e-posta kaygısıyla başa çıkmaya yardımcı olacak şu önerilerde bulundu:

türkiye

2024

