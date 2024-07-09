https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-daha-engellendi-1085686603.html
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun bugün sabah saatlerinde uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya’nın Astrahan ve Belgorod bölgelerindeki tesislere yönelik... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:38+0300
2024-07-09T12:38+0300
2024-07-09T12:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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rus ordusu
askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinde 3 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği belirtildi.Daha önce Rusya’nın beş bölgesinde dün gece 38 Ukrayna İHA’sının engellendiği açıklanmıştı.Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirilmişti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ukraynadaki-yabanci-askerler-telsiz-konusmalarinda-kayiplarini-bagirarak-bildiriyor-1085675902.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi
Ukrayna ordusunun bugün sabah saatlerinde uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya’nın Astrahan ve Belgorod bölgelerindeki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinde 3 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği belirtildi.
Daha önce Rusya’nın beş bölgesinde dün gece 38 Ukrayna İHA’sının engellendiği açıklanmıştı.
Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirilmişti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.