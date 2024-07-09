Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Halaçoğlu: Her partiyle istişarede bulunuruz ama birlikte seçime girmek gibi bir düşüncemiz yok
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka insanları işsiz bırakıyor mu?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Bunun adı demokrasi değil, oligarşi. Dünyanın şu anda demokrasiyi tartışması gerekiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ile normalleşme için yeni bir süreç mi başladı?
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-daha-engellendi-1085686603.html
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun bugün sabah saatlerinde uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya’nın Astrahan ve Belgorod bölgelerindeki tesislere yönelik... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:38+0300
2024-07-09T12:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_41828b2280d8ef766ff1ef6f7c45725b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinde 3 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği belirtildi.Daha önce Rusya’nın beş bölgesinde dün gece 38 Ukrayna İHA’sının engellendiği açıklanmıştı.Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirilmişti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ukraynadaki-yabanci-askerler-telsiz-konusmalarinda-kayiplarini-bagirarak-bildiriyor-1085675902.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5fe08d4e0c5542263d5f84ebce2a39de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi

12:38 09.07.2024
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Abone ol
Ukrayna ordusunun bugün sabah saatlerinde uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya’nın Astrahan ve Belgorod bölgelerindeki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinde 3 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği belirtildi.
Daha önce Rusya’nın beş bölgesinde dün gece 38 Ukrayna İHA’sının engellendiği açıklanmıştı.
Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirilmişti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
paralı yabancı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала