https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-daha-engellendi-1085686603.html

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı daha engellendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun bugün sabah saatlerinde uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya’nın Astrahan ve Belgorod bölgelerindeki tesislere yönelik... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:38+0300

2024-07-09T12:38+0300

2024-07-09T12:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

askeri operasyon

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görev başındaki hava savunma güçlerinin Astrahan bölgesinde 3 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği belirtildi.Daha önce Rusya’nın beş bölgesinde dün gece 38 Ukrayna İHA’sının engellendiği açıklanmıştı.Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirilmişti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ukraynadaki-yabanci-askerler-telsiz-konusmalarinda-kayiplarini-bagirarak-bildiriyor-1085675902.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı