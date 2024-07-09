https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ukraynadaki-yabanci-askerler-telsiz-konusmalarinda-kayiplarini-bagirarak-bildiriyor-1085675902.html

Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor

Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin telsiz konuşmalar sırasında, verdikleri kayıplar ve savaş alanından acilen tahliye edilmesi gereken yaralılarla ilgili... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T10:08+0300

2024-07-09T10:08+0300

2024-07-09T10:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

paralı asker

yabancı asker

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bir videoya göre, Rus seyyar arama ve radyo ağlarını tanımlama noktasının Gorınıç lakaplı operatörü, “Bazen İngilizler gibi yabancı birimlerin konuşmalarını ele geçiriyoruz. Burada oldukları sırada birkaç kez bu birliklerin konuşmalarını ele geçirdik. Genelde, bağırarak kayıplarını bildiriyorlar. ‘Yaralılarımız var, acil tahliye lazım’ diye bağırıyorlar” diye anlattı.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı Torn elektronik istihbarat sistemi operatörleri̇, özel askeri harekat sırasında gerçek zamanlı olarak telsiz konuşmaları ele geçirerek Ukrayna ordu birliklerinin yerini tespit ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordu birlikleri telsiz dalgaların güvenliğini göz ardı ederek sıklıkla hücresel ağ kullanıyor, ‘Sever’ Askeri Grubu elektronik istihbaratı da bu tür konuşmaları ele geçirerek konuşanların yerini tespit edebiliyor.Bakanlık, ele geçirilen telsiz konuşmalarından birinin kaydını paylaştı. Bu konuşma sırasında bir asker, kayıpları bildirerek, “Daha fazla insana ihtiyacımız var. Çok az insanımız var. Deneyimli, normal insanlar gönderin” talebinde bulunuyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, paralı asker, yabancı asker