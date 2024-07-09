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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ukraynadaki-yabanci-askerler-telsiz-konusmalarinda-kayiplarini-bagirarak-bildiriyor-1085675902.html
Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor
Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin telsiz konuşmalar sırasında, verdikleri kayıplar ve savaş alanından acilen tahliye edilmesi gereken yaralılarla ilgili... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T10:08+0300
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rusya savunma bakanlığı
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askeri operasyon
paralı asker
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bir videoya göre, Rus seyyar arama ve radyo ağlarını tanımlama noktasının Gorınıç lakaplı operatörü, “Bazen İngilizler gibi yabancı birimlerin konuşmalarını ele geçiriyoruz. Burada oldukları sırada birkaç kez bu birliklerin konuşmalarını ele geçirdik. Genelde, bağırarak kayıplarını bildiriyorlar. ‘Yaralılarımız var, acil tahliye lazım’ diye bağırıyorlar” diye anlattı.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı Torn elektronik istihbarat sistemi operatörleri̇, özel askeri harekat sırasında gerçek zamanlı olarak telsiz konuşmaları ele geçirerek Ukrayna ordu birliklerinin yerini tespit ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordu birlikleri telsiz dalgaların güvenliğini göz ardı ederek sıklıkla hücresel ağ kullanıyor, ‘Sever’ Askeri Grubu elektronik istihbaratı da bu tür konuşmaları ele geçirerek konuşanların yerini tespit edebiliyor.Bakanlık, ele geçirilen telsiz konuşmalarından birinin kaydını paylaştı. Bu konuşma sırasında bir asker, kayıpları bildirerek, “Daha fazla insana ihtiyacımız var. Çok az insanımız var. Deneyimli, normal insanlar gönderin” talebinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyadan-odessaya-bombardiman-ingilizlerin-militan-egitim-merkezi-vuruldu-18-parali-asker-oldu-1085551693.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, paralı asker, yabancı asker
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, paralı asker, yabancı asker

Ukrayna'daki yabancı askerler telsiz konuşmalarında kayıplarını bağırarak bildiriyor

10:08 09.07.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAparalı yabancı asker
paralı yabancı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin telsiz konuşmalar sırasında, verdikleri kayıplar ve savaş alanından acilen tahliye edilmesi gereken yaralılarla ilgili bilgileri bağırarak bildirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bir videoya göre, Rus seyyar arama ve radyo ağlarını tanımlama noktasının Gorınıç lakaplı operatörü, “Bazen İngilizler gibi yabancı birimlerin konuşmalarını ele geçiriyoruz. Burada oldukları sırada birkaç kez bu birliklerin konuşmalarını ele geçirdik. Genelde, bağırarak kayıplarını bildiriyorlar. ‘Yaralılarımız var, acil tahliye lazım’ diye bağırıyorlar” diye anlattı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı Torn elektronik istihbarat sistemi operatörleri̇, özel askeri harekat sırasında gerçek zamanlı olarak telsiz konuşmaları ele geçirerek Ukrayna ordu birliklerinin yerini tespit ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordu birlikleri telsiz dalgaların güvenliğini göz ardı ederek sıklıkla hücresel ağ kullanıyor, ‘Sever’ Askeri Grubu elektronik istihbaratı da bu tür konuşmaları ele geçirerek konuşanların yerini tespit edebiliyor.
Bakanlık, ele geçirilen telsiz konuşmalarından birinin kaydını paylaştı. Bu konuşma sırasında bir asker, kayıpları bildirerek, “Daha fazla insana ihtiyacımız var. Çok az insanımız var. Deneyimli, normal insanlar gönderin” talebinde bulunuyor.
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