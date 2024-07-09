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Macaristan, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik AB'nin yeni gümrük vergisine karşı çıktı
Macaristan, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik AB'nin yeni gümrük vergisine karşı çıktı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Birliğin Çin malı elektrikli araçlara yönelik 4 Temmuz'da yürürlüğe... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T17:12+0300
2024-07-09T17:12+0300
ekonomi
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vergi
çin
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AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de üye ülkelerin rekabetten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantı sonrası Nagy, açıklamalarda bulundu.Ekonomik Kalkınma Bakanı Nagy, bugünkü toplantıda özellikle elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon sağlanıp sağlanmamasına ilişkin birlik içindeki görüş ayrılıklarının ele alındığını, kimi ülkelerin bu teknolojiyi desteklerken bazılarının ise mesafeli olduğunu kaydetti.AB'nin 2035'e kadar sıfır emisyonlu araçları hedeflediğini hatırlatan Nagy, buna yönelik Macaristan'ın sektörün önde gelen unsurları ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda 11 maddeden oluşan bir öneri metni hazırladığı, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.Nagy, ülkesinin dönem başkanlığında elektrikli araçlara ilişkin üye ülkeler arasındaki farklı yaklaşımların giderilmesi için bir tür arabulucu rolü üstleneceklerini belirterek, "Elektrikli araç pazarına yönelik AB içinde güçlü bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç var" diye konuştu.AB'nin 2035 hedefine ulaşılması için Avrupa Komisyonu'nun bütün taraflarla görüşerek bir rol haritası ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nagy, bu husustaki ayrışma ve farklı yaklaşımların giderilmesinin önemine işaret etti.Nagy, Macaristan olarak elektrikli araç üretiminin sübvanse edilmesinden yana olduklarını, hem araç üreticileri hem de batarya üreticilerinin fiyatları düşürebilmeleri için desteğin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle hem yeni vergilere hem de yeni bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savundu.AB'nin rekabet gücünün artırılması vurgusuNagy, ülkesinin dönem başkanlığı süresince en çok önem verdikleri konuların başında AB'nin dünyada rekabet edebilme gücünün artırılması olduğunu, bu doğrultuda hem mevcut sektörlerin hem de yeni alanların ortaya çıkartılması için girişimci ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Çin malı elektrikli araçlara yeni gümrük vergisiÇin malı elektrikli araçlara yönelik AB'nin 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine de değinen Nagy, "Macaristan olarak biz bu yeni gümrük vergisine çok karşıyız. Korumacılığın bir çözüm olduğuna inanmıyoruz. Daha fazla rekabete ihtiyaç var. Rekabetçilik daha fazla özgürlükçü rekabeti tetikler. Bu da yeni ve ucuz teknolojilerin kazanımı anlamına gelir" dedi.AB Komisyon üyesi Vestager basın toplantısına katılmadıBu arada AB Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in basın toplantısına katılmaması dikkati çekti.Daha önce katılacağı duyurulan Vestager'in neden toplantıya katılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Nagy, Vestager'in neden katılmadığını bilmediğini, bu sorunun kendisine sorulması gerektiğini, kapılarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.
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avrupa birliği, vergi, çin, elektrikli araç, elektrikli otomobil, macaristan
avrupa birliği, vergi, çin, elektrikli araç, elektrikli otomobil, macaristan

Macaristan, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik AB'nin yeni gümrük vergisine karşı çıktı

17:12 09.07.2024
© AP Photo / Andy WongÇin elektrikli otomobil
Çin elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Andy Wong
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Birliğin Çin malı elektrikli araçlara yönelik 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine ülkesinin karşı olduğunu, korumacı bir yaklaşımın çözüm sağlamayacağını ifade etti.
AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de üye ülkelerin rekabetten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantı sonrası Nagy, açıklamalarda bulundu.
Ekonomik Kalkınma Bakanı Nagy, bugünkü toplantıda özellikle elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon sağlanıp sağlanmamasına ilişkin birlik içindeki görüş ayrılıklarının ele alındığını, kimi ülkelerin bu teknolojiyi desteklerken bazılarının ise mesafeli olduğunu kaydetti.
AB'nin 2035'e kadar sıfır emisyonlu araçları hedeflediğini hatırlatan Nagy, buna yönelik Macaristan'ın sektörün önde gelen unsurları ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda 11 maddeden oluşan bir öneri metni hazırladığı, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.
Nagy, ülkesinin dönem başkanlığında elektrikli araçlara ilişkin üye ülkeler arasındaki farklı yaklaşımların giderilmesi için bir tür arabulucu rolü üstleneceklerini belirterek, "Elektrikli araç pazarına yönelik AB içinde güçlü bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç var" diye konuştu.
AB'nin 2035 hedefine ulaşılması için Avrupa Komisyonu'nun bütün taraflarla görüşerek bir rol haritası ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nagy, bu husustaki ayrışma ve farklı yaklaşımların giderilmesinin önemine işaret etti.
Nagy, Macaristan olarak elektrikli araç üretiminin sübvanse edilmesinden yana olduklarını, hem araç üreticileri hem de batarya üreticilerinin fiyatları düşürebilmeleri için desteğin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle hem yeni vergilere hem de yeni bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savundu.

AB'nin rekabet gücünün artırılması vurgusu

Nagy, ülkesinin dönem başkanlığı süresince en çok önem verdikleri konuların başında AB'nin dünyada rekabet edebilme gücünün artırılması olduğunu, bu doğrultuda hem mevcut sektörlerin hem de yeni alanların ortaya çıkartılması için girişimci ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin malı elektrikli araçlara yeni gümrük vergisi

Çin malı elektrikli araçlara yönelik AB'nin 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine de değinen Nagy, "Macaristan olarak biz bu yeni gümrük vergisine çok karşıyız. Korumacılığın bir çözüm olduğuna inanmıyoruz. Daha fazla rekabete ihtiyaç var. Rekabetçilik daha fazla özgürlükçü rekabeti tetikler. Bu da yeni ve ucuz teknolojilerin kazanımı anlamına gelir" dedi.

AB Komisyon üyesi Vestager basın toplantısına katılmadı

Bu arada AB Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in basın toplantısına katılmaması dikkati çekti.
Daha önce katılacağı duyurulan Vestager'in neden toplantıya katılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Nagy, Vestager'in neden katılmadığını bilmediğini, bu sorunun kendisine sorulması gerektiğini, kapılarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.
Çin otomobil üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
EKONOMİ
AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere ek vergi getirmeye hazırlanıyor
11 Haziran , 14:25
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