https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-kievin-yaydigi-goruntuler-yalan-ve-provokasyon-1085651133.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısının düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T14:13+0300

2024-07-08T14:13+0300

2024-07-08T14:38+0300

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Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus enerji tesislerine ve işletmelerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla toplu füze saldırısı düzenlendiği belirtilirken, “Tüm hedeflere ulaşılmış olup, belirlenen tüm hedefler yok edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Kiev rejiminin, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamalarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:Kiev rejiminin daha önce de defalarca bu tür histeriler yaşadığını kaydeden Bakanlık, bu tür olayların her defa NATO zirveleri öncesinde meydana geldiğine dikkat çekerek şunu dedi:Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 3 karşı saldırıyı engellerken 260 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 495 asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 570’ten fazla asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırı engelledi. 385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams tankı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 140 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 90 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarı vururken bu sistemlere servis sağlayan 10 yabancı uzman etkisiz hale getirildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna’nın 30 insansız hava aracını ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.Daha önce, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasını değerlendiren Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD'nin Kiev’e yönelik ‘yardım’ paketinin, Batı'nın katliama göndermeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatı anlamına geldiğini söylemişti.Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Temsilciler Meclisinden geçen 61 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketine ilişkin, "Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasının ‘binlerce hayatı kurtaracağını’ iddia ediyor. Zelenskiy iki yıl önce eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ile müzakere sürecini bozmak için anlaştığında da aynı şeyi düşünmüştü" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, füze, füze saldırısı, kiev, nato