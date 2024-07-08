Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
8 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
09:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
11:24
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:36
4 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
19:48
2 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
20:12
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
20:21
4 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
21:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
21:19
3 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
21:37
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
21:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
22:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-kievin-yaydigi-goruntuler-yalan-ve-provokasyon-1085651133.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısının düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:13+0300
2024-07-08T14:38+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
askeri operasyon
füze
füze saldırısı
kiev
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa68f498b5821d108ee112600e6da17c.jpg
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus enerji tesislerine ve işletmelerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla toplu füze saldırısı düzenlendiği belirtilirken, “Tüm hedeflere ulaşılmış olup, belirlenen tüm hedefler yok edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Kiev rejiminin, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamalarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:Kiev rejiminin daha önce de defalarca bu tür histeriler yaşadığını kaydeden Bakanlık, bu tür olayların her defa NATO zirveleri öncesinde meydana geldiğine dikkat çekerek şunu dedi:Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 3 karşı saldırıyı engellerken 260 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 495 asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 570’ten fazla asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırı engelledi. 385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams tankı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 140 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 90 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarı vururken bu sistemlere servis sağlayan 10 yabancı uzman etkisiz hale getirildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna’nın 30 insansız hava aracını ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.Daha önce, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasını değerlendiren Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD'nin Kiev’e yönelik ‘yardım’ paketinin, Batı'nın katliama göndermeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatı anlamına geldiğini söylemişti.Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Temsilciler Meclisinden geçen 61 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketine ilişkin, "Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasının ‘binlerce hayatı kurtaracağını’ iddia ediyor. Zelenskiy iki yıl önce eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ile müzakere sürecini bozmak için anlaştığında da aynı şeyi düşünmüştü" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_b98335f3891f4e6dc1c6829b0ad2daff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, füze, füze saldırısı, kiev, nato
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, füze, füze saldırısı, kiev, nato

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in yaydığı görüntüler yalan ve provokasyon

14:13 08.07.2024 (güncellendi: 14:38 08.07.2024)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısının düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya’nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetti.
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus enerji tesislerine ve işletmelerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ve hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla toplu füze saldırısı düzenlendiği belirtilirken, “Tüm hedeflere ulaşılmış olup, belirlenen tüm hedefler yok edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kiev rejiminin, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik kasıtlı füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamalarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki resim ve görüntü, yıkımın şehir sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor.
Kiev rejiminin daha önce de defalarca bu tür histeriler yaşadığını kaydeden Bakanlık, bu tür olayların her defa NATO zirveleri öncesinde meydana geldiğine dikkat çekerek şunu dedi:
Bu tür provokasyonların amacı, Kiev rejimine daha fazla finansman ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamak.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 3 karşı saldırıyı engellerken 260 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 495 asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 570’ten fazla asker kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve beş karşı saldırı engelledi. 385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams tankı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 140 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 90 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarı vururken bu sistemlere servis sağlayan 10 yabancı uzman etkisiz hale getirildi.
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna’nın 30 insansız hava aracını ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.
Daha önce, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasını değerlendiren Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD'nin Kiev’e yönelik ‘yardım’ paketinin, Batı'nın katliama göndermeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatı anlamına geldiğini söylemişti.
Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Temsilciler Meclisinden geçen 61 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketine ilişkin, "Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasının ‘binlerce hayatı kurtaracağını’ iddia ediyor. Zelenskiy iki yıl önce eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ile müzakere sürecini bozmak için anlaştığında da aynı şeyi düşünmüştü" diye yazdı.
İngiltere Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
DÜNYA
'Batılı siyasetçiler Roma İmparatorluğu'nun hatasını tekrarlıyor'
29 Nisan, 14:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала