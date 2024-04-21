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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-senator-ukraynanin-abdden-alacagi-yardim-paketinin-bedelini-nasil-odeyecegini-acikladi-1082986167.html
Rus Senatör, Ukrayna'nın ABD’den alacağı yardım paketinin bedelini nasıl ödeyeceğini açıkladı
Rus Senatör, Ukrayna'nın ABD’den alacağı yardım paketinin bedelini nasıl ödeyeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, ABD'nin Kiev’e... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T09:32+0300
2024-04-21T09:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd temsilciler meclisi
askeri yardım
washington dc
abd kongresi
vladimir zelenskiy
konstantin kosaçev
rusya federasyon konseyi
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Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Temsilciler Meclisinden geçen 61 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketine ilişkin, "Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir), ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasının ‘binlerce hayatı kurtaracağını’ iddia ediyor. Zelenskiy iki yıl önce eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ile müzakere sürecini bozmak için anlaştığında da aynı şeyi düşünmüştü" diye yazdı.Kosaçev, bu yardımların ABD’nin yararına olduğunu ima ettiği yorumunda, “ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketi her şeyden önce ABD askeri-endüstriyel kompleksine ve aynı zamanda Batı'nın önlenemez jeopolitik ve jeoekonomik hırsları uğruna katletmeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatına yardımdır” ifadelerini kullandı.Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edilmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.Zelenskiy ne demişti?Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu bildirdi.Zelenskiy, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.ABD Başkanı Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun da söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.Yardım paketi, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanmasını da içeriyorTemsilciler Meclisinden geçen Ukrayna'ya yönelik dış yardım paketinde, ABD bankalarında bulunan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulması ve Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması yönünde maddeler de yer aldı.Mecliste aylardır bekletilen dış yardım paketinin bir parçası olan REPO Yasası'nın bugünkü diğer yardım paketleriyle onaylanması, Rusya'nın tamamı 300 milyar doları bulan dondurulmuş varlıklarından ABD bankalarındaki 6 milyar dolarlık kısmının, Ukrayna için harcanmasının önünü açtı.Yardım paketlerinin Senato ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanması durumunda, ABD bankalarına, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için özel bir fona aktarma yetkisi verecek.2022'de Rusya-Ukrayna Sgeriliminin başlamasından sonra G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, ortak kararla, Rusya'nın bu ülkelerde bulunan 300 milyar dolar varlığını dondurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, "Bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek" dedi.Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD’nin imajına darbe indireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle" şeklinde açıklama yaptı.
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ukrayna, abd, abd temsilciler meclisi, askeri yardım, washington dc, abd kongresi, vladimir zelenskiy, konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, kiev, moskova

Rus Senatör, Ukrayna'nın ABD’den alacağı yardım paketinin bedelini nasıl ödeyeceğini açıkladı

09:32 21.04.2024 (güncellendi: 09:33 21.04.2024)
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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ABD Temsilciler Meclisi’nde Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, ABD'nin Kiev’e yönelik ‘yardım’ paketinin, Batı'nın katliama göndermeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatı anlamına geldiğini söyledi.
Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Temsilciler Meclisinden geçen 61 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketine ilişkin, "Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir), ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasının ‘binlerce hayatı kurtaracağını’ iddia ediyor. Zelenskiy iki yıl önce eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ile müzakere sürecini bozmak için anlaştığında da aynı şeyi düşünmüştü" diye yazdı.
Kosaçev, bu yardımların ABD’nin yararına olduğunu ima ettiği yorumunda, “ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketi her şeyden önce ABD askeri-endüstriyel kompleksine ve aynı zamanda Batı'nın önlenemez jeopolitik ve jeoekonomik hırsları uğruna katletmeye devam ettiği binlerce Ukraynalının hayatına yardımdır” ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edilmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.
Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.

Zelenskiy ne demişti?

Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu bildirdi.
Zelenskiy, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun da söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.
Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.
İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Yardım paketi, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanmasını da içeriyor

Temsilciler Meclisinden geçen Ukrayna'ya yönelik dış yardım paketinde, ABD bankalarında bulunan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulması ve Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması yönünde maddeler de yer aldı.
Mecliste aylardır bekletilen dış yardım paketinin bir parçası olan REPO Yasası'nın bugünkü diğer yardım paketleriyle onaylanması, Rusya'nın tamamı 300 milyar doları bulan dondurulmuş varlıklarından ABD bankalarındaki 6 milyar dolarlık kısmının, Ukrayna için harcanmasının önünü açtı.
Yardım paketlerinin Senato ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanması durumunda, ABD bankalarına, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için özel bir fona aktarma yetkisi verecek.
2022'de Rusya-Ukrayna Sgeriliminin başlamasından sonra G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, ortak kararla, Rusya'nın bu ülkelerde bulunan 300 milyar dolar varlığını dondurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, "Bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek" dedi.
Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.
Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD’nin imajına darbe indireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.
Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle" şeklinde açıklama yaptı.
US Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA). - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
Ukrayna krizi
ABD Kongre Üyesi Greene: Ukrayna’ya sağlanan finansman ABD hükümeti için bir utanç kaynağı
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