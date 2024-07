https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ukraynada-baslayan-drone-savaslari-cagi-kuresel-savunma-sanayinin-altini-mi-oyuyor-1085642767.html

Ukrayna'da başlayan 'drone savaşları çağı' küresel savunma sanayinin altını mı oyuyor?

08.07.2024

Günümüz drone savaşları çağında yeni etkili savaş teknolojilerinin hızla yayılmasının, uzun süredir büyük şirketlerin hakimiyetinde olan küresel savunma sanayinin yerleşik hiyerarşisini altüst ettiğine dikkat çeken Financial Times (FT) savaşta tüm oyunları değiştirebilen bu cihazların, ağır silah üreterek büyük karlar elde eden dev savunma şirketlerinin giderek en büyük düşmanı haline geldiğinin altını çizdi.Geleneksel silah programlarının geliştirilmesinin yıllar sürdüğüne vurgu yapılan haberde, üretilen ağır silahların önemli hükümet bütçeleri, büyük araştırma ve pahalı test merkezlerinden güç aldığı, buna karşın Ukrayna'daki çatışma sırasında kullanımı önemli ölçüde artan insansız hava araçlarının (İHA) ucuz, etkili ve çok hızlı bir şekilde üretilebildiği ifade edildi.Bu yeni gerçeğin küresel savunma sanayinde küçük oyuncular ile yerleşik sanayi devleri arasındaki daha önce ulaşılamaz gibi görünen oyun alanını eşitlemeye yardımcı olduğuna dikkat çeken Financial Times gazetesine konuşan ABD’li drone yazılım şirketi Auterion'un başkanı Lorenz Meyer, bu alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması için döngü süresinin ağır silah üretim süreçlerine göre çok kısa olduğunu doğruladı.İsveçli Saab'ın CEO'su Mikael Johansson da, Ukrayna'daki olayların, ürünü pazara sunma süresi ve daha esnek üretim süreçlerinin önemli olduğunu" gösterdiğini vurgularken, “Uzun yıllar alabilecek mükemmel bir ürün geliştirmek yerine, test edilebilen, değiştirilebilen ve tekrar test edilebilen ürünleri hızlı bir şekilde yaratmak önemlidir. Hız çok önemlidir" diye konuştu.Drone Savaşı Çağı’na girilen bu dönemde hızın önemine vurgu yapan bir diğer isim ise Birleşik Krallık (İngiltere) Silahlı Kuvvetler Stratejik Komutanlığı Başkanı James Hockenhull oldu.“Ukrayna bize bir şey öğrettiyse o da daha hızlı hareket etmemiz gerektiğidir” diyen Hockenhull’un sözlerine atıfta bulunan Financial Times, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaşmasının savunma sanayini derinden değiştirdiğini, artık yeni oyuncuların on yıllardır sektöre hakim olan Lockheed Martin, Raytheon ve BAE Systems gibi köklü şirketlere rakip olabildiklerini belirtti.Diğer yandan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisi, aktörlere çatışma alanlarında önemli avantajlar sağlarken, bu teknolojinin yarattığı insansız ve otonom sistemler, öncelikli olarak insan hayatını savaş araçlarının içinden çıkardığı için kayıpları da azaltabiliyor.

