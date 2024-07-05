https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bitcoinde-sert-dusus-suruyor-dort-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085559557.html

Bitcoin'de sert düşüş sürüyor: Dört ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin'de sert düşüş sürüyor: Dört ayın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Dijital varlık yüzde 5,6 kadar değer kaybederek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve Singapur'da Cuma günü saat 11:20 itibarıyla yaklaşık... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T12:24+0300

2024-07-05T12:24+0300

2024-07-05T12:24+0300

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Bitcoin, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıklarını sahiplerine dağıtmasıyla düşüşe geçti ve 55 bin doların altına geriledi. Bitcoin piyasası 24 saatte yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.Kripto spekülatörleri ABD Bitcoin Borsasında işlem gören fonlara olan talebin azalması, hükümetlerin ele geçirilen tokenleri elden çıkardığına dair işaretler ve ABD siyasetindeki belirsizlik de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya.Üstelik başarısız olan Mt. Gox borsasının yöneticileri, bir miktar Bitcoin'i aşamalı olarak alacaklılara iade ediyor. Spekülatörler 8 milyar dolarlık nakliyenin ne kadarının satılacağından emin değil. Arkham Intelligence'a göre Mt. Gox'a bağlı bir cüzdan Cuma günü 2,7 milyar dolar değerinde token taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/twitterin-kurucusundan-bitcoin-tahmini-2030da-1-milyon-dolari-asacak-1083715421.html

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bitcoin, kripto para, abd