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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Bitcoin'de sert düşüş sürüyor: Dört ayın en düşük seviyesinde
Bitcoin'de sert düşüş sürüyor: Dört ayın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Dijital varlık yüzde 5,6 kadar değer kaybederek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve Singapur'da Cuma günü saat 11:20 itibarıyla yaklaşık... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T12:24+0300
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Bitcoin, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıklarını sahiplerine dağıtmasıyla düşüşe geçti ve 55 bin doların altına geriledi. Bitcoin piyasası 24 saatte yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.Kripto spekülatörleri ABD Bitcoin Borsasında işlem gören fonlara olan talebin azalması, hükümetlerin ele geçirilen tokenleri elden çıkardığına dair işaretler ve ABD siyasetindeki belirsizlik de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya.Üstelik başarısız olan Mt. Gox borsasının yöneticileri, bir miktar Bitcoin'i aşamalı olarak alacaklılara iade ediyor. Spekülatörler 8 milyar dolarlık nakliyenin ne kadarının satılacağından emin değil. Arkham Intelligence'a göre Mt. Gox'a bağlı bir cüzdan Cuma günü 2,7 milyar dolar değerinde token taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/twitterin-kurucusundan-bitcoin-tahmini-2030da-1-milyon-dolari-asacak-1083715421.html
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bitcoin, kripto para, abd
bitcoin, kripto para, abd

Bitcoin'de sert düşüş sürüyor: Dört ayın en düşük seviyesinde

12:24 05.07.2024
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Dijital varlık yüzde 5,6 kadar değer kaybederek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve Singapur'da Cuma günü saat 11:20 itibarıyla yaklaşık 55.500 dolar seviyesinde. Ether ve XRP gibi daha küçük kripto paralarda yüzde 10'u aşan daha büyük kayıplara neden oldu.
Bitcoin, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıklarını sahiplerine dağıtmasıyla düşüşe geçti ve 55 bin doların altına geriledi. Bitcoin piyasası 24 saatte yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.
Kripto spekülatörleri ABD Bitcoin Borsasında işlem gören fonlara olan talebin azalması, hükümetlerin ele geçirilen tokenleri elden çıkardığına dair işaretler ve ABD siyasetindeki belirsizlik de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya.
Üstelik başarısız olan Mt. Gox borsasının yöneticileri, bir miktar Bitcoin'i aşamalı olarak alacaklılara iade ediyor. Spekülatörler 8 milyar dolarlık nakliyenin ne kadarının satılacağından emin değil. Arkham Intelligence'a göre Mt. Gox'a bağlı bir cüzdan Cuma günü 2,7 milyar dolar değerinde token taşıdı.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
DÜNYA
Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'
11 Mayıs, 19:37
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