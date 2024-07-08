'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'

“Fransa’da solun egemenliği dün itibarıyla yapılan seçimlerde tescil edilmiş durumda. Fransa, tabii Avrupa’daki tek örnek değil. Fransa, Avrupa’da demokrasinin beşiği olan ülkelerden bir tanesidir. 1789 Fransız İhtilali’nden bu yana Fransa, Avrupa’da demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin bayraktarlığını yapmış tek ülkedir. Bütün ülkeler Fransa’nın peşinden giderek özgürlük, kardeşlik ve eşitlik temaları işlemiştir. İngiltere’de de benzeri bir durum ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra İşçi Partisi iktidara geldi. Bu tehlikeli gidişin durmakta olduğunu gösteriyor. İtalya’da ve Almanya’da ortaya çıkan durum ve aşırı sağa teslim olan Avrupa kabusu, böylece biter diye düşünüyoruz. Çünkü Fransa ve İngiltere’nin Avrupa için büyük bir yönlendirici olduğunu biliyoruz.”