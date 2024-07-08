https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/1085635687.html
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Fransa seçimlerini Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Çağatay, "Fransız halkı üzerine düşeni yaptı, aşırı sağa geçit vermedi” dedi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T07:03+0300
2024-07-08T07:03+0300
2024-07-08T09:31+0300
seyir hali
fransa
fransa seçimleri
aşırı sağ
emmanuel macron
marine le pen
jean-luc melenchon
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'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
Sputnik Türkiye
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Fransa’daki seçimi değerlendiren Ali Çağatay, “Fransız halkı üzerine düşeni yaptı, aşırı sağa geçit vermedi” dedi ve şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
fransa, fransa seçimleri, aşırı sağ, le pen, macron, sol ittifak
fransa, fransa seçimleri, aşırı sağ, le pen, macron, sol ittifak
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:03 08.07.2024 (güncellendi: 09:31 08.07.2024)
Gazeteci Ali Çağatay, Fransa seçimlerini Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Çağatay, "Fransız halkı üzerine düşeni yaptı, aşırı sağa geçit vermedi” dedi.
Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Fransa’daki seçimi değerlendiren Ali Çağatay, “Fransız halkı üzerine düşeni yaptı, aşırı sağa geçit vermedi” dedi ve şöyle devam etti:
“Fransa’da solun egemenliği dün itibarıyla yapılan seçimlerde tescil edilmiş durumda. Fransa, tabii Avrupa’daki tek örnek değil. Fransa, Avrupa’da demokrasinin beşiği olan ülkelerden bir tanesidir. 1789 Fransız İhtilali’nden bu yana Fransa, Avrupa’da demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin bayraktarlığını yapmış tek ülkedir. Bütün ülkeler Fransa’nın peşinden giderek özgürlük, kardeşlik ve eşitlik temaları işlemiştir. İngiltere’de de benzeri bir durum ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra İşçi Partisi iktidara geldi. Bu tehlikeli gidişin durmakta olduğunu gösteriyor. İtalya’da ve Almanya’da ortaya çıkan durum ve aşırı sağa teslim olan Avrupa kabusu, böylece biter diye düşünüyoruz. Çünkü Fransa ve İngiltere’nin Avrupa için büyük bir yönlendirici olduğunu biliyoruz.”