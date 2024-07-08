https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/1085641165.html

'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'

'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan, küresel gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özgan, “Üreticiyi teşvik konusunda bu artan maliyetlerle mücadele konusunda yeterince... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:04+0300

2024-07-08T09:04+0300

2024-07-08T11:26+0300

yeri ve zamani

radyo

radyo

gıda

gıda enflasyonu

tüketici

üretici

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'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar' Sputnik Türkiye 'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'

Küresel gıda fiyatlarında aylık değişim yaşanmaz ve yıllık yüzde 2 seviyesinde bir düşüş görülürken Türkiye'de yıllık yüzde 68'i aşan bir artış söz konusu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında konuya değinen Güçlü Özgan, “Siz eğer döviz kurunu böyle dalgalandırmaya bırakırsanız, bu enflasyon artışıyla gıda fiyatındaki artışla karşılaşmak, bununla baş etmek durumunda kalırsınız” dedi.'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'“Elbette iklimsel faktörler var, elbette üretimle ilgili sorunlar var ama ortaya çıkan bir tablo da var” diyen Özgan, şöyle devam etti:

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2024

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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аудио, radyo, radyo, gıda, gıda enflasyonu, tüketici, üretici