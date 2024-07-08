https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/1085641165.html
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, küresel gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özgan, “Üreticiyi teşvik konusunda bu artan maliyetlerle mücadele konusunda yeterince... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:04+0300
2024-07-08T09:04+0300
2024-07-08T11:26+0300
yeri ve zamani
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gıda
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üretici
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'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
Sputnik Türkiye
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
Küresel gıda fiyatlarında aylık değişim yaşanmaz ve yıllık yüzde 2 seviyesinde bir düşüş görülürken Türkiye'de yıllık yüzde 68'i aşan bir artış söz konusu.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında konuya değinen Güçlü Özgan, “Siz eğer döviz kurunu böyle dalgalandırmaya bırakırsanız, bu enflasyon artışıyla gıda fiyatındaki artışla karşılaşmak, bununla baş etmek durumunda kalırsınız” dedi.'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'“Elbette iklimsel faktörler var, elbette üretimle ilgili sorunlar var ama ortaya çıkan bir tablo da var” diyen Özgan, şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, gıda, gıda enflasyonu, tüketici, üretici
аудио, radyo, radyo, gıda, gıda enflasyonu, tüketici, üretici
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:04 08.07.2024 (güncellendi: 11:26 08.07.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, küresel gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özgan, “Üreticiyi teşvik konusunda bu artan maliyetlerle mücadele konusunda yeterince destek verilmemesi söz konusu. Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme deniyor" dedi.
Küresel gıda fiyatlarında aylık değişim yaşanmaz ve yıllık yüzde 2 seviyesinde bir düşüş görülürken Türkiye'de yıllık yüzde 68'i aşan bir artış söz konusu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında konuya değinen Güçlü Özgan, “Siz eğer döviz kurunu böyle dalgalandırmaya bırakırsanız, bu enflasyon artışıyla gıda fiyatındaki artışla karşılaşmak, bununla baş etmek durumunda kalırsınız” dedi.
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
“Elbette iklimsel faktörler var, elbette üretimle ilgili sorunlar var ama ortaya çıkan bir tablo da var” diyen Özgan, şöyle devam etti:
“Üreticiyi teşvik konusunda bu artan maliyetlerle mücadele konusunda yeterince destek verilmemesi söz konusu. Üretici gübreden, mazottan bahsediyor. Bunun gibi tarımsal ürünlerdeki fiyatların anormal şekilde artıyor olması, dünyada fiyatlar artıyor o yüzden Türkiye’de de fiyatlar bu boyutta cümlesi açıkçası çok da inandırıcı gelmiyor. Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme deniyor. Böyle ekonomi politikası dostlar başına!”