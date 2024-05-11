https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/twitterin-kurucusundan-bitcoin-tahmini-2030da-1-milyon-dolari-asacak-1083715421.html
Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'
Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'
Sputnik Türkiye
Eski Twitter CEO'su ve çeşitli kripto projelerinin kurucusu ve destekçisi olan Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030'da 1 milyon dolara kadar çıkacağına inandığını... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T19:37+0300
2024-05-11T19:37+0300
2024-05-11T19:37+0300
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bitcoin
bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
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Jack Dorsey yaptığı bir röportajda Bitcoin tahmini ile ilgili soruya verdiği yanıtta "En az bir milyon. Bu rakama ulaşacağını ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.Dorsey açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bitcoin ile ilgili olarak son zamanlarda sektördeki diğer büyük isimler de benzer görüşleri dile getiriyor. Ark Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, Token'in 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html
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bitcoin, bitcoin dolar, jack dorsey, bitcoin tahmin
bitcoin, bitcoin dolar, jack dorsey, bitcoin tahmin
Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'
Eski Twitter CEO'su ve çeşitli kripto projelerinin kurucusu ve destekçisi olan Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030'da 1 milyon dolara kadar çıkacağına inandığını açıkladı.
Jack Dorsey yaptığı bir röportajda Bitcoin tahmini ile ilgili soruya verdiği yanıtta "En az bir milyon. Bu rakama ulaşacağını ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Dorsey açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bitcoin ile ilgili en şaşırtıcı şey, kuruluş hikayesinin yanı sıra, üzerinde çalışan ya da onunla ödeme alan ya da kendileri için satın alan herkes tüm ekosistemi daha iyi hale getiriyor ve bu da fiyatın yükselmesini sağlıyor.
Bitcoin ile ilgili olarak son zamanlarda sektördeki diğer büyük isimler de benzer görüşleri dile getiriyor. Ark Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, Token'in 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.