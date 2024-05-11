https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/twitterin-kurucusundan-bitcoin-tahmini-2030da-1-milyon-dolari-asacak-1083715421.html

Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'

Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini: '2030'da 1 milyon doları aşacak'

Sputnik Türkiye

Eski Twitter CEO'su ve çeşitli kripto projelerinin kurucusu ve destekçisi olan Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030'da 1 milyon dolara kadar çıkacağına inandığını... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T19:37+0300

2024-05-11T19:37+0300

2024-05-11T19:37+0300

dünya

twitter

jack dorsey

bitcoin

bitcoin madenciliği

bitcoin classic (btc)

tahmin

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg

Jack Dorsey yaptığı bir röportajda Bitcoin tahmini ile ilgili soruya verdiği yanıtta "En az bir milyon. Bu rakama ulaşacağını ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.Dorsey açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bitcoin ile ilgili olarak son zamanlarda sektördeki diğer büyük isimler de benzer görüşleri dile getiriyor. Ark Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, Token'in 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, bitcoin dolar, jack dorsey, bitcoin tahmin