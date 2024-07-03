https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/haziran-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1085471200.html

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Sputnik Türkiye

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T10:02+0300

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.Beklentiler ne yöndeydi?AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği tahmininde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1085473425.html

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