https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1085473425.html

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T10:58+0300

2024-07-03T10:58+0300

2024-07-03T11:05+0300

ekonomi

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

milli savunma bakanlığı (msb)

enflasyon

memur

memur zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0515b25508e5b647e83541f3435506b3.jpg

Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. İşte, 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son durum...Bedelli askerlik ne kadar olacak?Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılıyor?Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/enflasyon-rakami-aciklandi-kira-zammi-orani-belli-oldu-1085472314.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 temmuz güncel bedelli askerlik ücreti,bedelli askerlik ne kadar olacak?,bedelli askerlik