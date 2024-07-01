https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rus-ordusu-harkov-ve-donetskte-iki-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1085407493.html
Rus ordusu Harkov ve Donetsk’te iki köyü daha kontrol altına aldı
Rus ordusu Harkov ve Donetsk’te iki köyü daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun biri Harkov bölgesinde, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T14:14+0300
2024-07-01T14:14+0300
2024-07-01T14:10+0300
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Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, başarılı eylemler sonucu Harkov bölgesinin Stepovaya Novoselovka köyünü kontrol altına aldı. Daha avantajlı konumlara geçene Rus güçler, 475 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha etti. Ayrıca düşmanın beş mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novopokrovskoye köyünü ele geçirdi ve taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu, 405 asker ve ABD yapımı Bradley ve MaxxPro olmak üzere iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki saldırısını engelledi. 320 kadar asker kaybeden Ukrayna ordusunun bir zırhlı savaş aracı ve bir mühimmat deposu vuruldu ve 3 adet ABD ve İsrail yapımı anti-topçu sistemini yok edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 620 asker ve ikisi ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve bir karşı saldırıyı püskürttü. 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 85 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ayrıca son 24 saat içerisinde düzenlenen hava, füze ve İHA saldırıları sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açık park alanında duran savaş uçakları, hava üslerinin altyapı tesisleri, askeri teçhizatın onarıldığı atölyeler ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depolar yok edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, beş adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire olmak üzere beş çoklu roketatar füzesini ve 72 insansız hava aracını (İHA) engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusyanin-uc-bolgesinde-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085393856.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), insansız hava aracı (iha), storm shadow, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), insansız hava aracı (iha), storm shadow, himars
Rus ordusu Harkov ve Donetsk’te iki köyü daha kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun biri Harkov bölgesinde, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, başarılı eylemler sonucu Harkov bölgesinin Stepovaya Novoselovka köyünü kontrol altına aldı. Daha avantajlı konumlara geçene Rus güçler, 475 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha etti. Ayrıca düşmanın beş mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novopokrovskoye köyünü ele geçirdi ve taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu, 405 asker ve ABD yapımı Bradley ve MaxxPro olmak üzere iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki saldırısını engelledi. 320 kadar asker kaybeden Ukrayna ordusunun bir zırhlı savaş aracı ve bir mühimmat deposu vuruldu ve 3 adet ABD ve İsrail yapımı anti-topçu sistemini yok edildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 620 asker ve ikisi ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve bir karşı saldırıyı püskürttü. 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 85 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ayrıca son 24 saat içerisinde düzenlenen hava, füze ve İHA saldırıları sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açık park alanında duran savaş uçakları, hava üslerinin altyapı tesisleri, askeri teçhizatın onarıldığı atölyeler ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depolar yok edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, beş adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire olmak üzere beş çoklu roketatar füzesini ve 72 insansız hava aracını (İHA) engelledi.