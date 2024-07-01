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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusyanin-uc-bolgesinde-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085393856.html
Rusya’nın üç bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın üç bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 35 insansız hava aracını (İHA)... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, ukrayna ordusu, bryansk, kursk, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, ukrayna ordusu, bryansk, kursk, belgorod

Rusya’nın üç bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi

08:10 01.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 35 insansız hava aracını (İHA) engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde 18, Kursk bölgesinde 9 ve Belgorod bölgesinde 9 İHA imha etti.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
ABD yapımı ATACMS taktik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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