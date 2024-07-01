https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusyanin-uc-bolgesinde-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085393856.html

Rusya’nın üç bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın üç bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 35 insansız hava aracını (İHA)... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T08:10+0300

2024-07-01T08:10+0300

2024-07-01T08:07+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html

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