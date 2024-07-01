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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/gazzedeki-cocuklarin-suskun-imtihani-aclikla-mucadele-1085414955.html
Gazze’deki çocukların suskun imtihanı: Açlıkla mücadele
Gazze’deki çocukların suskun imtihanı: Açlıkla mücadele
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694 çocuğun yaşamını yitirdiği bilinirken, gıda... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T18:53+0300
2024-07-01T18:54+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
açlık
açlık sınırı
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082413798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b456346038ad09604b9d87bee6ede680.jpg
Tıbbi kaynaklara göre Gazze Şeridi'nde resmi olarak 40 kişi açlıktan ölürken, şu ana kadar en az 3 bin çocuğun ise açlık sınırında olduğunu doğrulayan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 75'inden fazlasını kullanım dışı bıraktığını açıkladı.Gözlemevi, "İsrail ordusu, yerel gıda üretiminin diğer tüm bileşenlerini yok etmenin yanı sıra sebze, meyve ve etten oluşan gıda sepetini de kasıtlı olarak yok ediyor" ifadelerini kullanırken, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı raporda, Gazze Şeridi'nde yüksek kıtlık riskinin devam ettiği ve nüfusun yüzde 96'sının Eylül 2024'e kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bildirildi.İsrail'in baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’ndeki sağlık görevlileri, hasta çocukları açlıktan kurtarmaya çalışırken, bölümde yatan Yousef Adham adlı çocuk, odasının tavanına hareketsiz bir şekilde bakıyor ve ciddi yetersiz beslenme belirtileri gösteriyor.Durumu kötüleştikçe felç ve beyin atrofisine yakalanma riskine dikkat çeken Yusuf'un annesi, oğlunun İsrail’in bombardımanında yaralandığını anımsarken, Sputnik’e şu açıklamalarda bulundu:Sputnik’e verdiği demecinde,Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık olduğunun altını çizen Filistinli anne, sözlerini, “Hastalar için bile yiyecek yok. Aç ve hasta çocukların iyiliği için Şeridin kuzeyindeki kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Onların hayatları tehlikede” diye tamamladı.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin müdürü Hossam Abu Safia ise Sputnik'e şunları söyledi:Filistinli kaynaklara göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok sayıda çocuk ağaç yaprakları ve bozuk yiyeceklerden yedikleri için zehirlendi.‘Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını istiyoruz’Mahalle sakinlerinden Ahmed al-Madhoun, Sputnik’e verdiği demecinde, halkının özellikle meyve ve sebze olmak üzere ciddi bir gıda sıkıntısı yaşadığını doğrularken, “Bu nedenle birçok insan mide-bağırsak hastalıklarından muzdarip ve zehirlenmeler her zaman oluyor. Sonuç olarak, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ile iyileşmenin her zaman mümkün olmadığı kronik hastalıklar ağırlaşıyor. Kuşatmanın sona erdirilmesini ve açlık çeken Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.Amaç halkı yerinden etmekGazze'nin kuzeyinde yaşayan bir başka Filistinli Muhammed Akl da şunları ekledi:İsrail ordusunun, 1948'de Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Büyük Felaketi (Nekbe) hatırlatan operasyonun, ‘toplu cezalandırma’ niteliği taşıdığı gözlemlenirken, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na göre 495 binden fazla kişi, yani Gazze nüfusunun beşte birinden fazlası, "felaket düzeyinde" gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası çerçevede de savaş suçları işlemekle itham edilen İsrail'in 3 binin üzerinde katliam gerçekleştirdiği bölgede, katliamlarını 269 gündür sürdüren İsrail ordusunun saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900’e çıktı.Bu saldırılar nedeniyle en az 15 bin 821 çocuk, 10 bin 475'i kadın can verdi.Saldılar sonucu 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı aktarılan açıklamada, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişi bulaşıcı hastalığa yakalandıYerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı aktarılan açıklamada, 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu, 60 bin hamile kadının gerekli sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu kaydedildi.Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyorYakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/netanyahu-ateskesin-onundeki-engel-hamastir-1085381327.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, açlık, açlık sınırı, çocuk, soykırım, filistin sorunu, insani yardım
israil, israil-filistin, israil ordusu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, açlık, açlık sınırı, çocuk, soykırım, filistin sorunu, insani yardım

Gazze’deki çocukların suskun imtihanı: Açlıkla mücadele

18:53 01.07.2024 (güncellendi: 18:54 01.07.2024)
© AFP 2023 / -İsrail ordusu Gazze saldırıları
İsrail ordusu Gazze saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / -
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Ateşkese yanaşmayan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694 çocuğun yaşamını yitirdiği bilinirken, gıda yardımlarını engelleyen İsrail ordusunun açlığı silah olarak kullanması, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Orada olanlar savaşa benzemiyor” sözlerini akıllara getiriyor.
Tıbbi kaynaklara göre Gazze Şeridi'nde resmi olarak 40 kişi açlıktan ölürken, şu ana kadar en az 3 bin çocuğun ise açlık sınırında olduğunu doğrulayan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 75'inden fazlasını kullanım dışı bıraktığını açıkladı.
Gözlemevi, "İsrail ordusu, yerel gıda üretiminin diğer tüm bileşenlerini yok etmenin yanı sıra sebze, meyve ve etten oluşan gıda sepetini de kasıtlı olarak yok ediyor" ifadelerini kullanırken, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı raporda, Gazze Şeridi'nde yüksek kıtlık riskinin devam ettiği ve nüfusun yüzde 96'sının Eylül 2024'e kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bildirildi.
İsrail'in baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’ndeki sağlık görevlileri, hasta çocukları açlıktan kurtarmaya çalışırken, bölümde yatan Yousef Adham adlı çocuk, odasının tavanına hareketsiz bir şekilde bakıyor ve ciddi yetersiz beslenme belirtileri gösteriyor.
Durumu kötüleştikçe felç ve beyin atrofisine yakalanma riskine dikkat çeken Yusuf'un annesi, oğlunun İsrail’in bombardımanında yaralandığını anımsarken, Sputnik’e şu açıklamalarda bulundu:

Oğlum İsrail'in hava saldırısında yaralandı. Tedavi için özel ilaçlara ve iyi beslenmeye ihtiyacı vardı. Ancak tüm bunlar olmayınca beyin körelmesi başladı. Ve hala düzeltemiyoruz, çünkü ilaç ya da yiyecek yok; Süt, sebze, meyve ve et bize ulaşmıyor.

Sputnik’e verdiği demecinde,Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık olduğunun altını çizen Filistinli anne, sözlerini, “Hastalar için bile yiyecek yok. Aç ve hasta çocukların iyiliği için Şeridin kuzeyindeki kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Onların hayatları tehlikede” diye tamamladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin müdürü Hossam Abu Safia ise Sputnik'e şunları söyledi:
İsrail tarafından elektrikler kesildi. Hastane tamamen yakıt kaynaklarına bağlı ve bu da giderek azalıyor.
Filistinli kaynaklara göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok sayıda çocuk ağaç yaprakları ve bozuk yiyeceklerden yedikleri için zehirlendi.

‘Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını istiyoruz’

Mahalle sakinlerinden Ahmed al-Madhoun, Sputnik’e verdiği demecinde, halkının özellikle meyve ve sebze olmak üzere ciddi bir gıda sıkıntısı yaşadığını doğrularken, “Bu nedenle birçok insan mide-bağırsak hastalıklarından muzdarip ve zehirlenmeler her zaman oluyor. Sonuç olarak, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ile iyileşmenin her zaman mümkün olmadığı kronik hastalıklar ağırlaşıyor. Kuşatmanın sona erdirilmesini ve açlık çeken Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı
İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı
© AA / Abed Rahim Khatib

Amaç halkı yerinden etmek

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir başka Filistinli Muhammed Akl da şunları ekledi:

Şeridin kuzeyinde olup biten her şey halkı yerinden etmeyi amaçlıyor. İsrailliler güneye gitmemizi ve sonra da Filistin'i tamamen terk etmemizi istiyor. Bu yüzden kuşatılmış durumdayız ve sürekli bombalanıyoruz. 268 gün süren imha savaşına katlandık, cinayet, açlık ve yıkımla karşı karşıya kaldık, akla hayale gelmeyecek şeyler gördük ve Tanrı'ya şükür hala topraklarımızdayız, hayattayız. Yerimizden edilmeyi ve vatanımızı terk etmeyi reddediyoruz.

İsrail ordusunun, 1948'de Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Büyük Felaketi (Nekbe) hatırlatan operasyonun, ‘toplu cezalandırma’ niteliği taşıdığı gözlemlenirken, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na göre 495 binden fazla kişi, yani Gazze nüfusunun beşte birinden fazlası, "felaket düzeyinde" gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası çerçevede de savaş suçları işlemekle itham edilen İsrail'in 3 binin üzerinde katliam gerçekleştirdiği bölgede, katliamlarını 269 gündür sürdüren İsrail ordusunun saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900’e çıktı.
Bu saldırılar nedeniyle en az 15 bin 821 çocuk, 10 bin 475'i kadın can verdi.
Saldılar sonucu 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı aktarılan açıklamada, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.

Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı

Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı aktarılan açıklamada, 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu, 60 bin hamile kadının gerekli sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu kaydedildi.
© AA / Kremlin Basın ServisiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© AA / Kremlin Basın Servisi

Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor

Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.
Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
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