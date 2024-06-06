https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/putinden-gazzede-soykirim-vurgusu-orada-olanlar-savasa-benzemiyor-1084551529.html

Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor

Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor

Sputnik Türkiye

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T08:54+0300

2024-06-06T08:54+0300

2024-06-06T09:00+0300

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.Putin, ABD yönetiminin Gazze konusunda daha az görüş, daha hızlı çözüm şeklinde bir yaklaşım sergilemiş olabileceğine işaret ederek, “Ancak uygulamada durumun böyle olmadığı görüldü. Bazı maddi sadakaların yardımıyla sorunu çözmek de mümkün değil. İşin aslını, siyasi meseleleri çözmek lazım. Bu, Birleşmiş Milletler'in bu topraklarda iki devlet kurma kararında öngörüldüğü gibi iki devletin yaratılmasıdır. Bir Filistin devleti ve bir Yahudi devleti” şeklinde konuştu.Söz konusu temel sorunlara değinmeden, durumu çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını vurgulayan Putin, “Filistin devletini Sovyetler Birliği döneminden beri uzun zamandır tanımış durumdayız. Bu bağlamda yaklaşımımız değişmedi” dedi.Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü için önemli bir gayret gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:Türkiye ile gelişen enerji ve ticari işbirliğiKonuşmasında Rus-Türk ortak projeleri ve ticari işbirliklerine de değinen Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki gelişen ekonomik ilişkilere de vurgu yaparak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.Projede çok sayıda Türk uzmanın çalıştığını aktaran Putin, Akkuyu NGS’nin Türk ekonomisi ve enerji sektörü için yeni bir alan açtığını söyledi.Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akkuyu NGS ile stratejik bir karar verdiği görüşünü paylaşarak, “Birçok faydasının yanı sıra hidrokarbon kaynaklara bağımlılığı da azaltıyor. Bu alanda da güvenilir bir çalışma ortaklığımız var” dedi.Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezinin, başta Avrupa’ya yönelik olmak üzere gaz ticareti için elektronik bir platform olmasının planlandığını belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:Putin, Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğine işaret ederek, “Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var” değerlendirmesinde bulundu.‘Egemenlğimiz tehdit edilirse tüm imkanlarımızı kullanırız’Konuşmasında Ukrayna’daki son durumu ve Batı’nın kışkırtıcı eylemlerini de değerlendiren Rus lider, Batılı ülkelerin, Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı ettiğini belirterek, “Birilerinin eylemleri egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm imkanları kullanmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu hafife alınmamalıdır” diye konuştu.Ukrayna ordusunun savaşta her ay yaklaşık 50 bin insanı kaybettiğini anlatan Putin, “Ukrayna ordusu ayda yaklaşık 30 bin insanı seferber ediyor. Son iki ayda 50 ila 55 bin kişiyi seferber ettiler. Ama bu sorunu çözmez. Çünkü tüm bu seferberlik sadece kayıpları telafi ediyor” dedi.ABD’nin, Ukrayna’daki seferberlik yaşının 18’e düşürülmesi konusunda baskı yaptığını söyleyen Putin, “Sonrasında da (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’den kurtulacaklar” ifadesini kullandı.Putin, Batılı ülkelerin Rusya’yı sürekli nükleer tehditler kullanmakla suçladığını belirterek, bunu yanlış bulduğunu ve ABD'nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da nükleer bomba kullanan ülke olduğunu anımsattı.Rusya’nın, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek, öte yandan Ukrayna savaşının nükleer savaş riski yaratacak bir duruma evrilmemesi gerektiğinin de altını çizen Putin, “Nedense Batılı ülkeler, Rusya'nın bunu (nükleer silah) asla kullanmayacağına inanıyor. Bizim nükleer doktrinimiz var. Birisinin eylemi egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm imkanları kullanmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu hafife alınmamalıdır” dedi.Putin, NATO'ya saldırmayı planlamadıklarını söylediPutin, Rusya’nın NATO’ya saldıracağına yönelik söylemleri ‘aptallık’ olarak niteleyerek, “Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Kim uydurdu bunu? Bu tam bir saçmalık, anlıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.Rusya’da Müslüman nüfusunun artmasından rahatsızlık duymadığını anlatan Putin, “Biz Müslüman nüfusun artmasına karşı değiliz, tam tersine Rusya Federasyonu'nda şu andaki durumdan memnunuz. Ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun olduğu bazı cumhuriyetlerimizde doğum oranımız çok iyi, bu durumdan da çok mutluyuz” dedi.Taliban konusunda ise gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Putin, Afganistan’ı kontrol eden Taliban hükümetiyle ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı’nın (AA) da hazır bulunduğu toplantıya uluslararası haber ajanslarından Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP), Reuters, Xinhua (Çin), DPA (Almanya), ANSA (İtalya), EFE (İspanya), IRNA (İran), Kyodo News (Japonya), Azertaj (Azerbaycan), BELTA (Belarus), Yonhap (Güney Kore Cumhuriyeti), Kazinform (Kazakistan), UzA (Özbekistan) temsilcileri de katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/erdogan-tum-devletleri-israil-barbarligina-karsi-acik-bir-tavir-koymaya-cagiriyorum-1084498852.html

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