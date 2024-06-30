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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/netanyahu-ateskesin-onundeki-engel-hamastir-1085381327.html
Netanyahu: Ateşkesin önündeki engel Hamas’tır
Netanyahu: Ateşkesin önündeki engel Hamas’tır
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması planına bağlı olduğunu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T16:37+0300
2024-06-30T16:37+0300
israil- filistin çatışması
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Haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, planın uygulanmasının önündeki tüm engellerin radikal Filistin hareketi Hamas tarafından çıkarıldığı görüşünü dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, “Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır” dedi.Gazze Şeridi’ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin “siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını” söyleyen Natanyahu, “Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html
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Netanyahu: Ateşkesin önündeki engel Hamas’tır

16:37 30.06.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOLNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOL
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması planına bağlı olduğunu söylerken, bunun uygulanmasının önündeki engellerin nedeninin Hamas olduğunu iddia etti.
Haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, planın uygulanmasının önündeki tüm engellerin radikal Filistin hareketi Hamas tarafından çıkarıldığı görüşünü dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, “Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır” dedi.
Gazze Şeridi’ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin “siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını” söyleyen Natanyahu, “Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.
Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
POLİTİKA
ABD'de demokratlar, Netanyahu'nun Kongre konuşmasını boykota hazırlanıyor
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