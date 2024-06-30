https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/netanyahu-ateskesin-onundeki-engel-hamastir-1085381327.html

Netanyahu: Ateşkesin önündeki engel Hamas’tır

Netanyahu: Ateşkesin önündeki engel Hamas’tır

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması planına bağlı olduğunu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T16:37+0300

2024-06-30T16:37+0300

2024-06-30T16:37+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

batı şeria

abd

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Haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, planın uygulanmasının önündeki tüm engellerin radikal Filistin hareketi Hamas tarafından çıkarıldığı görüşünü dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, “Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır” dedi.Gazze Şeridi’ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin “siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını” söyleyen Natanyahu, “Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html

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