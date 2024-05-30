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Orban: Avrupa için en büyük tehdit AB liderliği
Orban: Avrupa için en büyük tehdit AB liderliği
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa için en büyük tehdidin Rusya değil, ideolojiye saplanmış AB liderliği olduğunu belirtti. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yönelik asıl tehdidin Rusya değil, ideolojiyi halkın çıkarlarının üstünde tutan AB liderliği olduğunu söyledi.Fransız Le Point dergisinin ‘Avrupa'ya yönelik asıl tehdidin ne olduğu’ yönündeki sorusunu Orban, “Avrupa savaş tehlikesiyle karşı karşıya değil. Bana göre en tehlikelisi Avrupa Birliği'nin ideolojik liderliği. Pek çok AB üyesi ülkede olduğu gibi Brüksel'de de halka hizmet etmekten ziyade belirli temel ilkelere veya belirli siyasi değerlere hizmet etmenin daha önemli olduğu fikri yayıldı. Bu çok garip. Benim için öncelikli görev uluslarımızın çıkarlarına hizmet etmek” şeklinde yanıtladı.Orban, diğer ülke liderlerinin ulusal kimliği, geleneksel aileyi ve Hıristiyan değerlerini reddeden ‘açık toplum’ anlayışını savunmayı tercih ettiğini belirterek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından muhafazakar bloğun güçleneceğini umduğunu vurguladı.Macaristan Başbakanı, ‘Avrupa'da egemenlik destekçilerinin ve sağın geleceğinin iki kadına, Fransız Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye ve onların müzakere ve işbirliği becerilerine bağlı olduğunu’ da sözlerine ekledi.
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le point, viktor orban, ab, brüksel, rusya, tehdit, marine le pen, giorgia meloni, macaristan
le point, viktor orban, ab, brüksel, rusya, tehdit, marine le pen, giorgia meloni, macaristan

Orban: Avrupa için en büyük tehdit AB liderliği

00:31 30.05.2024
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinПервый саммит Европейского политического сообщества в Праге
Первый саммит Европейского политического сообщества в Праге - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Stringer
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa için en büyük tehdidin Rusya değil, ideolojiye saplanmış AB liderliği olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yönelik asıl tehdidin Rusya değil, ideolojiyi halkın çıkarlarının üstünde tutan AB liderliği olduğunu söyledi.
Fransız Le Point dergisinin ‘Avrupa'ya yönelik asıl tehdidin ne olduğu’ yönündeki sorusunu Orban, “Avrupa savaş tehlikesiyle karşı karşıya değil. Bana göre en tehlikelisi Avrupa Birliği'nin ideolojik liderliği. Pek çok AB üyesi ülkede olduğu gibi Brüksel'de de halka hizmet etmekten ziyade belirli temel ilkelere veya belirli siyasi değerlere hizmet etmenin daha önemli olduğu fikri yayıldı. Bu çok garip. Benim için öncelikli görev uluslarımızın çıkarlarına hizmet etmek” şeklinde yanıtladı.
Orban, diğer ülke liderlerinin ulusal kimliği, geleneksel aileyi ve Hıristiyan değerlerini reddeden ‘açık toplum’ anlayışını savunmayı tercih ettiğini belirterek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından muhafazakar bloğun güçleneceğini umduğunu vurguladı.
Macaristan Başbakanı, ‘Avrupa'da egemenlik destekçilerinin ve sağın geleceğinin iki kadına, Fransız Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye ve onların müzakere ve işbirliği becerilerine bağlı olduğunu’ da sözlerine ekledi.
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