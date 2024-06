https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/meksika-ve-venezuelladan-assangea-destek-1085234400.html

Meksika ve Venezüella’dan Assange'a destek

Meksika ve Venezüella’dan Assange'a destek

Sputnik Türkiye

ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Kuzey Mariana Adaları'nda hakim karşısına çıkan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, kendisine yönetilen tek suçlamayı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:13+0300

2024-06-26T09:13+0300

2024-06-26T09:36+0300

dünya

julian assange

wikileaks

avustralya

abd

mahkeme

ifade özgürlüğü

meksika

venezuela

venezüella

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085234242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1172aba9e9de2a27e92d39aad95351be.jpg

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a destek verdiklerini bildirdi.Obrador, X sosyal medya hesabından, Assange'a ilişkin verilen kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Julian Assange'ın hapisten çıkmasını memnuniyetle karşılıyorum. En azından bu durumda 'Özgürlük Anıtı' boş bir sembolden ibaret olmayacak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlar gibi canlı ve mutlu" ifadelerini kullandı.Meksika'da 4 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum da 14 Eylül 2022'de Meksiko kentinin anahtarını Assange'ın ailesine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün onun özgürlüğünü kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.‘Adalet her zaman galip gelecektir’Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ise sosyal medya hesabından, Assange'ın fotoğrafını paylaşarak, "Venezüella halkı adına Julian Assange'ın serbest bırakılmasını kutluyoruz. Bu karar, özgürlük ve insan hakları için kazanılmış bir zafedir. Assange, hakikat için verilen savaşta cesaret ve yiğitliğin bir örneğidir. Adalet her zaman galip gelecektir" ifadelerini kullandı.Julian Assange'ın, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya dönmeden önce ABD'ye ait Kuzey Mariana Adaları'na gitmek için 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrıldığı açıklanmıştı.Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderilmişti.Assange'ın bulunduğu uçak Avustralya'ya uçtuAssange, İngiltere'deki Belmarsh cezaevinden tahliye edildikten sonra, ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma kapsamında Kuzey Mariana Adaları'nda hakim karşısına çıktı.Avustralya'nın ABD Büyükelçisi Kevin Rudd ve Avustralya'nın İngiltere Büyükelçisi Stephen Smith ile birlikte Saipan Adliyesi’nde yapılan duruşmaya katılan 52 yaşındaki Assange, kendisine yönetilen "ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek" suçlamasını kabul etti.Suçlandığı Casusluk Yasası'nın ifade özgürlüğü ile çeliştiğine inandığını belirten Assange, buna rağmen kaynaklarını yayınlanmak üzere gizli bilgi sağlamaya teşvik etmenin hukuka aykırı olabileceğini kabul ettiğini söyledi.ABD, anlaşma hükümleri uyarınca Assange'a karşı yeni suçlamalarda bulunmayacağını taahhüt ederken, Kuzey Mariana Adaları'ndaki ABD Federal Bölge Mahkemesi'nin elektronik dosyasına giren anlaşma metnine göre, ABD, WikiLeaks kurucusundan "davalının hassas ulusal savunma bilgilerini ifşa etmesiyle" ilgili meydana gelen mali kayıplar için de tazminat talep etmeyecek.Mahkeme İngiltere'de hapis yattığı süreyi göz önüne alarak Assange'ı serbest bırakırken, Assange uçakla ülkesi Avustralya'ya doğru yola çıktı.Assange’ın yerel saatle 19.30’da Canberra’ya varacağı belirtildi.Assange’ın avukatından Avustralya başbakanına teşekkürAvustralyalı insan hakları avukatı ve Assange'ın savunma ekibinin üyesi Jennifer Robinson mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek Assange'ın nihayet özgür bir adam olarak evine dönebileceğini söyledi.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese başta olmak üzere Assange’ın tüm destekçilerine teşekkür eden Robinson, “Bu sonucu mümkün kılan diplomasi için teşekkür etmek istiyorum. Albanese her fırsatta bu konuyu en üst düzeyde gündeme getirdi ve Avustralyalı yetkililer ABD'ye ulaşırken Avustralya başbakanının tam yetkisiyle hareket ettiklerini biliyorlardı” şeklinde konuştu.'Eşi benzeri görülmemiş bir şey'Julian Assange'ın avukatlarından Barry Pollack da müvekkiline yönelik davanın casusluk yasasının 100 yıllık tarihinde “eşi benzeri görülmemiş bir şey” olduğunu söyledi.“Bu yasa Amerika Birleşik Devletleri tarafından Bay Assange gibi bir yayıncıyı, bir gazeteciyi takip etmek için hiç kullanılmamıştı” diyen Pollack, “Sayın Assange, ABD'nin savaş suçları işlediğini ortaya çıkarmak da dahil olmak üzere, doğru ve haber değeri taşıyan bilgileri ifşa etmiştir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve ABD ve dünya kamuoyunun doğru ve önemli bilgilere ulaşmasını sağlamak için verdiği mücadelede çok büyük acılar çekmiştir” ifadelerini kullandı.Assange'ın başından beri casusluk yasası kapsamında asla suçlanmaması gerektiğini vurgulayan Pollack, “Yargıcın, Bay Assange'ın daha fazla hapsedilmesinin adil ve uygun olmayacağına ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesinin zamanının geldiğine karar vermesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Kefaletle serbest bırakılarak İngiltere’den ayrılmıştıAssange'ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin belgeleri 2010 yılında yayınlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.2019'da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti. ABD tarafından 18 suçtan yargılanması istenen Assange, İngiltere'deki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine konulmuştu.Assange, son olarak Londra'daki Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının ardından cezaevinden tahliye edilerek İngiltere'den ayrılmıştı.ABD hükümeti ile anlaşmaya varmıştıABD hükümeti ile anlaşmaya varan Assange’ın bu kapsamda Avustralya’ya yakınlığı nedeniyle tercih ettiği Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları'nda mahkemeye çıkacağı açıklanmıştı.ABD ana karasına seyahat etmek istemediği belirtilen Assange’ın, Kuzey Mariana Adaları'nda yapılacak duruşmada kendisine yöneltilecek tek suçlamayı kabul edeceği belirtilmişti.İngiltere’de cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak daha fazla hapis yatmayacağı açıklanan Assange’ın Avustralya'ya gitmesine izin verileceği kamuoyuna yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/simonyan-assange-davasindan-sonra-abdde-ve-dunyada-ifade-ozgurlugune-yonelik-tutum-degismeyecek-1085222191.html

avustralya

abd

meksika

venezuela

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

julian assange, wikileaks, avustralya, abd, mahkeme, ifade özgürlüğü, meksika, venezuela, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro