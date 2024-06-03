https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/putin-meksikanin-ilk-kadin-lideri-secilen-sheinbaumu-kutladi-1084467529.html
Putin, Meksika'nın ilk kadın lideri seçilen Sheinbaum’u kutladı
Putin, Meksika'nın ilk kadın lideri seçilen Sheinbaum’u kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Meksika'daki seçimlerin ardından ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum’u kutladı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T17:20+0300
2024-06-03T17:20+0300
2024-06-03T17:24+0300
politika
meksika
devlet başkanlığı
devlet başkanlığı seçimi
rusya
vladimir putin
kremlin
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Kremlin resmi internet sayfasında yayımlanan tebrik mesajında, Sheinbaum’u ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla kutlayan Putin, geleneksel olarak Rusya'nın Latin Amerika bölgesindeki ‘dostane ortağı’ olduğunun altını çizdi.Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı olarak şimdiden tarihe geçen Sheinbaum’a görevinde başarılar dileyen Rus lider, “Devlet Başkanı olarak çalışmalarınızın ülkelerimiz arasındaki yapıcı işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.Meksika'nın yeni devlet başkanı 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.61 yaşındaki Sheinbaum 2018-2023 döneminde başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapmış, fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olarak tanınan siyasetçi, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir parçası olmuştu.Anne tarafından Yahudi büyükanne ve büyükbabasının Nazilerden kaçarak Bulgaristan'dan Meksika'ya göç ettiği iddia edilirken, Sheinbaum'un babasının ebeveynlerinin Litvanya kökenli olduğuna inanılıyor.Meksika'nın kuzey komşusu ABD ile, ‘dostluk, karşılıklı saygı ve eşitlik ilişkisi’ olmasını sağlayacağını söyleyen yeni başkan, ancak ABD'de yaşayan ve çalışan çok sayıda Meksikalıya atıfta bulunarak "sınırın diğer tarafındaki Meksikalıları her zaman savunacağı" sözü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/meksikanin-yeni-devlet-baskani-sheinbaum-1084452011.html
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meksika, devlet başkanlığı, devlet başkanlığı seçimi, rusya, vladimir putin, kremlin
Putin, Meksika'nın ilk kadın lideri seçilen Sheinbaum’u kutladı
17:20 03.06.2024 (güncellendi: 17:24 03.06.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Meksika'daki seçimlerin ardından ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum’u kutladı.
Kremlin resmi internet sayfasında yayımlanan tebrik mesajında, Sheinbaum’u ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla kutlayan Putin, geleneksel olarak Rusya'nın Latin Amerika bölgesindeki ‘dostane ortağı’ olduğunun altını çizdi.
Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı olarak şimdiden tarihe geçen Sheinbaum’a görevinde başarılar dileyen Rus lider, “Devlet Başkanı olarak çalışmalarınızın ülkelerimiz arasındaki yapıcı işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Meksika'nın yeni devlet başkanı 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.
61 yaşındaki Sheinbaum 2018-2023 döneminde başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapmış, fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olarak tanınan siyasetçi, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir parçası olmuştu.
Anne tarafından Yahudi büyükanne ve büyükbabasının Nazilerden kaçarak Bulgaristan'dan Meksika'ya göç ettiği iddia edilirken, Sheinbaum'un babasının ebeveynlerinin Litvanya kökenli olduğuna inanılıyor.
Meksika'nın kuzey komşusu ABD ile, ‘dostluk, karşılıklı saygı ve eşitlik ilişkisi’ olmasını sağlayacağını söyleyen yeni başkan, ancak ABD'de yaşayan ve çalışan çok sayıda Meksikalıya atıfta bulunarak "sınırın diğer tarafındaki Meksikalıları her zaman savunacağı" sözü verdi.