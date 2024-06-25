https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/simonyan-assange-davasindan-sonra-abdde-ve-dunyada-ifade-ozgurlugune-yonelik-tutum-degismeyecek-1085222191.html

Simonyan: Assange davasından sonra ABD’de ve dünyada ifade özgürlüğüne yönelik tutum değişmeyecek

Simonyan: Assange davasından sonra ABD’de ve dünyada ifade özgürlüğüne yönelik tutum değişmeyecek

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T21:00+0300

2024-06-25T21:00+0300

2024-06-25T21:00+0300

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Radyo Sputnik’e konuk olan Simonyan, Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına ve ifade özgürlüğüne yönelik tutumun değişmeyeceğini, tüm bunların siyasi bir oyun olduğunu ifade etti.Simonyan, ilgili soru karşısında, “Hayır, hiçbir şey değişmeyecek, bunların tamamı siyasi bir oyun. (ABD Başkanı Joe) Biden’in belirli oyları alabilmesi için belli bir zamanda buna ihtiyacı vardı. Seçim olmasaydı o (Assange) serbest bırakılmayacaktı” yanıtını verdi.Julian Assange ile arkadaşlığına da değinen Simonyan, şunları söyledi:‘Assange ile bir gün yeniden sohbet edebileceğimi umarım’Margarita Simonyan, bir gün Julian Assange ile tekrar sohbet edebileceğine ve kendisinin aktif hayata dönebileceğine dair umudunu da dile getirdi:

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rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, radyo sputnik, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, julian assange, wikileaks