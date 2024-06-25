https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/simonyan-assange-davasindan-sonra-abdde-ve-dunyada-ifade-ozgurlugune-yonelik-tutum-degismeyecek-1085222191.html
Simonyan: Assange davasından sonra ABD’de ve dünyada ifade özgürlüğüne yönelik tutum değişmeyecek
Simonyan: Assange davasından sonra ABD’de ve dünyada ifade özgürlüğüne yönelik tutum değişmeyecek
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T21:00+0300
2024-06-25T21:00+0300
2024-06-25T21:00+0300
dünya
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
sputnik
radyo sputnik
margarita simonyan
rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan
julian assange
wikileaks
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082022184_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_7ab82bfb9a2528481972299049ec01a5.jpg
Radyo Sputnik’e konuk olan Simonyan, Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına ve ifade özgürlüğüne yönelik tutumun değişmeyeceğini, tüm bunların siyasi bir oyun olduğunu ifade etti.Simonyan, ilgili soru karşısında, “Hayır, hiçbir şey değişmeyecek, bunların tamamı siyasi bir oyun. (ABD Başkanı Joe) Biden’in belirli oyları alabilmesi için belli bir zamanda buna ihtiyacı vardı. Seçim olmasaydı o (Assange) serbest bırakılmayacaktı” yanıtını verdi.Julian Assange ile arkadaşlığına da değinen Simonyan, şunları söyledi:‘Assange ile bir gün yeniden sohbet edebileceğimi umarım’Margarita Simonyan, bir gün Julian Assange ile tekrar sohbet edebileceğine ve kendisinin aktif hayata dönebileceğine dair umudunu da dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/assangein-esinden-tum-dunyaya-cagri-ucusumuzu-takip-edin-1085213454.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082022184_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f10fc0cf99ab8b235e7ab838f09d49c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, radyo sputnik, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, julian assange, wikileaks
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, radyo sputnik, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, julian assange, wikileaks
Simonyan: Assange davasından sonra ABD’de ve dünyada ifade özgürlüğüne yönelik tutum değişmeyecek
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına ve ifade özgürlüğüne yönelik tutumun değişmeyeceğini belirtti.
Radyo Sputnik’e konuk olan Simonyan, Julian Assange ile ilgili davadan sonra ABD’de ve dünyada basına ve ifade özgürlüğüne yönelik tutumun değişmeyeceğini, tüm bunların siyasi bir oyun olduğunu ifade etti.
Simonyan, ilgili soru karşısında, “Hayır, hiçbir şey değişmeyecek, bunların tamamı siyasi bir oyun. (ABD Başkanı Joe) Biden’in belirli oyları alabilmesi için belli bir zamanda buna ihtiyacı vardı. Seçim olmasaydı o (Assange) serbest bırakılmayacaktı” yanıtını verdi.
Julian Assange ile arkadaşlığına da değinen Simonyan, şunları söyledi:
Julian’ı Londra’da ziyaret ettiğimde kendisi banliyöde küçük bir evde yaşıyordu. Hava durumundan daha ciddi bir konuyu konuşmaya başlamadan önce bizden aygıtlarımızı evde bırakıp ormanda yürüyüşe çıkmamızı rica ederdi. O zamanlar bu beni şaşırtmıştı, ancak birkaç yıl sonra onun bir kahin, ileri görüşlü, günümüzün en büyük gazetecisi olduğunu anladım. O, muazzam cesareti olan bir kişidir.
‘Assange ile bir gün yeniden sohbet edebileceğimi umarım’
Margarita Simonyan, bir gün Julian Assange ile tekrar sohbet edebileceğine ve kendisinin aktif hayata dönebileceğine dair umudunu da dile getirdi:
Onun aktif hayatına döneceğini ve bizim yayınımıza da döneceğini umuyorum. Hatırlarsanız, bütün bunlar başına gelmeden önce 2012’de, 12 yıl önce RT’de bir program sunuyordu, harika, muhteşem bir program, onu tekrar yayına almaktan mutluluk duyacağız.