Putin'in Vietnam ziyaretindeki önemli ayrıntı

Putin'in Vietnam ziyaretindeki önemli ayrıntı

Batı'da büyük yankı yaratan Kuzey Kore ziyareti sonrası Vietnam'a giden Putin'in 'Vietnam'ın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle... 25.06.2024

Hindistan merkezli Times of India'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam ziyareti, Moskova'nın Asya-Pasifik bölgesinde kilit oyuncu olarak yer alacağı yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma arzusuna işaret ederken, makalede, “Stratejik açıdan Putin'in Vietnam ziyareti, Kuzey Kore ziyaretinden daha da önemli” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore’nin Batı'ya karşı gelen bir grup ülkenin parçası olarak görüldüğüne dikkat çeken gazete, “Rus liderin ikinci ziyareti Rusya'nın Vietnam'la yakın bağları olduğu ve Güney Çin Denizi'nde petrol aramakla ilgilenmediği, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için çaba sarf ettiği gerçeğini yansıtıyor” diye yazarken, bu ziyaretin Vietnam'ın Batı baskısını görmezden gelme yeteneğini de gösterdiğine işaret ettiğinin altını çizdi.Gazeteye göre Washington'un Hanoi'nin davet kararına yönelik sert eleştirilerine rağmen Vietnam'ın buna direnebilmesi, devletin bağımsız dış politika çizgisini yansıtıyor.Öte yandan Putin’in Vietnam ziyaretinden hemen sonra resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Hanoi'de basına açıklama yapmak zorunda kalan ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink, ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olduğunu savunurken, bu iki olay arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığını iddia etmişti.ABD-Vietnam arasındaki güven ilişkisinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Kritenbrink, "Egemenliğini en iyi nasıl koruyacağına ve çıkarlarını nasıl gözeteceğine sadece Vietnam karar verebilir" ifadesini kullandı.Çin'in Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki hak iddialarını giderek daha güçlü şekilde dile getirmesinin bölge ve dünya için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Kritenbrink, "Çin'in Filipinler'e yönelik eylemlerinin, özellikle de İkinci Thomas Sığlığı çevresindeki son eylemlerinin sorumsuz, saldırgan, tehlikeli ve son derece istikrarsızlaştırıcı olduğunu düşünüyoruz" dedi.Kritenbrink, ABD ile Filipinler arasındaki savunma anlaşmalarının da demir gibi sağlam olduğunu vurguladı.ABD’yi çileden çıkaran ziyaretlerDaha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretlerinin ABD'yi çileden çıkardığını yazmıştı.Amerika'nın Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, bu ziyaretlerin ABD'nin en kötü korkularını gerçeğe dönüştürdüğünü itiraf ederken, gazete, Rusya Devlet Başkanı'nın ‘cüretkar’ ziyaretinin Washington'a, Tayvan çevresindeki durum ve Güney Çin Denizi'ndeki gerginliklere ek olarak Asya bölgesinde daha fazla potansiyel tehdit vaat ettiğini belirtti.Gazete ayrıca, ‘Vietnam'ın yalnızca ABD için değil, aynı zamanda Çin için de giderek daha önemli hale geldiğini, çünkü her iki ülkenin de nüfuz sahibi olmak için yarıştığı’ değerlendirmesine yer verdi.20 Haziran’da Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhu içinde geliştiğini söyledi.Rusya-Vietnam görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Rus lider, ülkesinin geleneksel olarak dostane olan Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ilişkileriyle birlikte ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusuna büyük önem verdiğinin altını çizerken, “Ve bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma ruhu içinde ilerleyerek gelişmeye devam etmektedir" dedi.Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurguladı.

