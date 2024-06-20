https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/vietnam-putini-agirlayarak-abdnin-elestirilerini-gormezden-geldi-1085021292.html
‘Vietnam Putin'i ağırlayarak ABD'nin eleştirilerini görmezden geldi’
‘Vietnam Putin'i ağırlayarak ABD'nin eleştirilerini görmezden geldi’
Sputnik Türkiye
Bloomberg haber ajansı, Vietnam yönetiminin ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayarak ABD’nin eleştirilerini görmezden geldiğini belirtti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T08:01+0300
2024-06-20T08:01+0300
2024-06-20T07:57+0300
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rusya
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ziyaret
resmi ziyaret
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ukrayna
güneydoğu asya
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Vietnam’ın Rusya’yı “stratejik savunma” ile enerji ve silah tedariki dahil birçok alanda destek olarak gördüğünü yazan Bloomberg, Rus liderinin ziyaretinin ABD’nin Hanoi Büyükelçiliği’nin itirazlarına rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekti.Ajansın yazısında, “Vietnam, ABD’nin eleştirilerini göz ardı ederek Putin’i ilişkileri güçlendirmek amacıyla ağırlıyor” ifadesine yer verildi.Vietnam’ın, Ukrayna’da özel askeri harekat nedeniyle Rusya’yı kınamayan, tarafsızlık sergileyen ve çatışmaya diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olduğu anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından 19 Haziran Çarşamba akşamı Vietnam’a geldi. Rus lider, Hanoi’de Vietnam yöneticileriyle görüşecek, Sovyet ve Rusya üniversitelerinin mezunlarıyla bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-vietnama-ulasti-1085017053.html
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rusya, vladimir putin, vietnam, hanoi, ziyaret, resmi ziyaret, abd, ukrayna, güneydoğu asya, askeri operasyon
rusya, vladimir putin, vietnam, hanoi, ziyaret, resmi ziyaret, abd, ukrayna, güneydoğu asya, askeri operasyon
‘Vietnam Putin'i ağırlayarak ABD'nin eleştirilerini görmezden geldi’
Bloomberg haber ajansı, Vietnam yönetiminin ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayarak ABD’nin eleştirilerini görmezden geldiğini belirtti.
Vietnam
’ın Rusya
’yı “stratejik savunma” ile enerji ve silah tedariki dahil birçok alanda destek olarak gördüğünü yazan Bloomberg
, Rus liderinin ziyaretinin ABD’nin Hanoi Büyükelçiliği’nin itirazlarına rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
Ajansın yazısında, “Vietnam, ABD’nin eleştirilerini göz ardı ederek Putin’i ilişkileri güçlendirmek amacıyla ağırlıyor” ifadesine yer verildi.
Vietnam’ın, Ukrayna’da özel askeri harekat nedeniyle Rusya’yı kınamayan, tarafsızlık sergileyen ve çatışmaya diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olduğu anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:
Vietnam, ABD’nin olumsuz tepkisi karşısında Moskova ile onlarca yıllık ilişkisinin altını çiziyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından 19 Haziran Çarşamba akşamı Vietnam’a geldi. Rus lider, Hanoi’de Vietnam yöneticileriyle görüşecek, Sovyet ve Rusya üniversitelerinin mezunlarıyla bir araya gelecek.