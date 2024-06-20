https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/vietnam-putini-agirlayarak-abdnin-elestirilerini-gormezden-geldi-1085021292.html

‘Vietnam Putin'i ağırlayarak ABD'nin eleştirilerini görmezden geldi’

‘Vietnam Putin'i ağırlayarak ABD'nin eleştirilerini görmezden geldi’

Sputnik Türkiye

Bloomberg haber ajansı, Vietnam yönetiminin ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayarak ABD’nin eleştirilerini görmezden geldiğini belirtti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T08:01+0300

2024-06-20T08:01+0300

2024-06-20T07:57+0300

dünya

rusya

vladimir putin

vietnam

hanoi

ziyaret

resmi ziyaret

abd

ukrayna

güneydoğu asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085021049_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_50ec73490dec3a0dae3b0552016182aa.jpg

Vietnam’ın Rusya’yı “stratejik savunma” ile enerji ve silah tedariki dahil birçok alanda destek olarak gördüğünü yazan Bloomberg, Rus liderinin ziyaretinin ABD’nin Hanoi Büyükelçiliği’nin itirazlarına rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekti.Ajansın yazısında, “Vietnam, ABD’nin eleştirilerini göz ardı ederek Putin’i ilişkileri güçlendirmek amacıyla ağırlıyor” ifadesine yer verildi.Vietnam’ın, Ukrayna’da özel askeri harekat nedeniyle Rusya’yı kınamayan, tarafsızlık sergileyen ve çatışmaya diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olduğu anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından 19 Haziran Çarşamba akşamı Vietnam’a geldi. Rus lider, Hanoi’de Vietnam yöneticileriyle görüşecek, Sovyet ve Rusya üniversitelerinin mezunlarıyla bir araya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-vietnama-ulasti-1085017053.html

rusya

vietnam

hanoi

ukrayna

güneydoğu asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, vietnam, hanoi, ziyaret, resmi ziyaret, abd, ukrayna, güneydoğu asya, askeri operasyon