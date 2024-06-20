https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusya-ve-vietnam-arasinda-imzalanan-ortak-bildirinin-detaylari-aciklandi-1085046505.html

Rusya ve Vietnam arasında imzalanan ortak bildirinin detayları açıklandı

Rusya ve Vietnam arasında imzalanan ortak bildirinin detayları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, iki ülkenin egemenliğine... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T17:31+0300

2024-06-20T17:31+0300

2024-06-20T17:31+0300

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ortaklık anlaşması

vladimir putin

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Kremlin'de yayımlanan ortak bildiride, imzalanan belgeye göre Rusya ve Vietnam’ın birbirlerine karşı ittifak kurmama konusunda anlaştığına vurgu yapılırken, “Rusya ve Vietnam, birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek eylemlerde bulunmak amacıyla üçüncü ülkelerle ittifaklar ya da anlaşmalar yapmayacak olup, Rusya-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesinin herhangi bir üçüncü tarafa karşı olmadığı da netleştirilmiştir” denildi.Ortak bildiri ayrıca aşu hükümler yer aldı:Belge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam arasında başkent Hanoi'de yapılan görüşmelerin ardından yayımlanırken, zirve toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Kuzey Kore ile de anlaşma imzalamıştıDünkü Pyongyang ziyaretinde Rusya ve Kuzey Kore’nin yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının detaylarını paylaşan Putin, bu anlaşmanın, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü duyurmuştu.Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü vurgularken, “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, diğer hususların yanı sıra, bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içermektedir” dedi.Savunma dışında birçok farklı alanda işbirliği öngören anlaşmada şu maddeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-vietnam-iliskileri-karsilikli-saygi-ruhu-icerisinde-gelisiyor-1085030621.html

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