https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-meclis-uyesi-alexandria-cortez-miting-sirasinda-kufurlu-cardi-b-sarkisiyla-dans-etti--1085211275.html
ABD'de Meclis üyesi Alexandria Cortez miting sırasında küfürlü Cardi B şarkısıyla dans etti
ABD'de Meclis üyesi Alexandria Cortez miting sırasında küfürlü Cardi B şarkısıyla dans etti
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, siyasi miting sırasında birçok küfür de içeren rap şarkısıyla dans etti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T16:10+0300
2024-06-25T16:10+0300
2024-06-25T16:12+0300
dünya
cardi b
alexandria ocasio-cortez
abd temsilciler meclisi
yeni şarkı
miting
ortak miting
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New York demokratlarından Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Cumartesi günü bir siyasi miting sırasında rapçi Cardi B'nin 'Enough' şarkısı eşliğinde sahnede zıplarken görüldü. Kongre üyesi, daha ılımlı Westchester adayı George Latimer'e karşı yarışan New York Demokratlarından Temsilci Jamaal Bowman için Bronx'ta düzenlenen mitinge katıldı. Ocasio-Cortez'in sahnede Cardi B şarkısı söylerken dans etti. Şarkıdaki mesajlardan birinde, 'Ben ve sen, kimi seçecekler biliyorsun' olurken, politikacının karşı adaylara mesaj gönderdiği ifade edildi. Fakat Cortez'in bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirildi.Özellikle küfür ve cinsellik ile öne çıkan Cardi B'nin şarkılarında, 'fahi*e' ve daha birçok cinsiyetçi küfürler de bulunuyordu.
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cardi b, alexandria ocasio-cortez, abd temsilciler meclisi, yeni şarkı, miting, ortak miting
cardi b, alexandria ocasio-cortez, abd temsilciler meclisi, yeni şarkı, miting, ortak miting
ABD'de Meclis üyesi Alexandria Cortez miting sırasında küfürlü Cardi B şarkısıyla dans etti
16:10 25.06.2024 (güncellendi: 16:12 25.06.2024)
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, siyasi miting sırasında birçok küfür de içeren rap şarkısıyla dans etti.
New York demokratlarından Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Cumartesi günü bir siyasi miting sırasında rapçi Cardi B'nin 'Enough' şarkısı eşliğinde sahnede zıplarken görüldü. Kongre üyesi, daha ılımlı Westchester adayı George Latimer'e karşı yarışan New York Demokratlarından Temsilci Jamaal Bowman için Bronx'ta düzenlenen mitinge katıldı.
Ocasio-Cortez'in sahnede Cardi B şarkısı söylerken dans etti. Şarkıdaki mesajlardan birinde, 'Ben ve sen, kimi seçecekler biliyorsun' olurken, politikacının karşı adaylara mesaj gönderdiği ifade edildi. Fakat Cortez'in bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirildi.
Özellikle küfür ve cinsellik ile öne çıkan Cardi B'nin şarkılarında, 'fahi*e' ve daha birçok cinsiyetçi küfürler de bulunuyordu.