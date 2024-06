Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/cezayir-cumhurbaskani-tebbun-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazi-kabul-etti-1085175378.html

Yılmaz, Cezayir programları kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda kabul edildi.Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, Tebbun ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının samimi selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ilettiklerini söyledi.Türkiye ve Cezayir'in iki dost kardeş ülke olarak her alanda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolara ulaştı ve Cumhurbaşkanlarımızın hedef olarak koyduğu 10 milyar dolara her geçen yıl yaklaşıyoruz. Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımlar 6 milyar doları aşmış durumda, 30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da 21 milyar doları aşan çok sayıda projeyi Türk firmaları gerçekleştirdi bugüne kadar. Önümüzdeki dönem yeni projelere de katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyoruz."Yılmaz, bugünkü uluslararası fuara çok güçlü bir heyetle katılım sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'den ve Cezayir'de çalışan firmaları dahil ettiğinizde 80'in üzerinde firmayla, kuruluşla katılım sağlıyoruz. Bu ziyaretin ve firmaların bir araya gelişinin ilişkilerimize yeni bir ivme katacağına inanıyoruz." dedi.Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı ortak dayanışmaTebbun ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel, küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye ile Afrika ilişkilerinde Cezayir'in çok önemli bir konumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Türkiye ve Cezayir olarak üçüncü ülkelerde de ortak hareket etmemizin mümkün olduğunun altını çizdik. Diğer taraftan Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı yine Cezayir ve Türkiye'nin dayanışmasının altını çizdik. Bu konuda Cezayir ve Türkiye olarak her platformda dayanışmamızı sürdüreceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Sayın Tebbun'a ve heyetine bize geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri büyük misafirperverlik için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyarette Aile Bakanımız Mahinur Hanım, Ticaret Bakanımız Ömer Bey ile birlikteyiz. Mahinur Hanım aynı zamanda Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptı. Kendisine de bu ilişkilere yaptığı katkıdan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz."Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Bürokrasiden kültür sanat alanına, ekonomiden savunma güvenlik konularına varıncaya kadar her konuda Cezayir ve Türkiye, ilişkilerini derinleştirmeye devam edecektir. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkına en derin saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.Görüşmeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

