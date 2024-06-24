https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html
Mehmet Şimşek ile ekonomi görüşmesi ardından CHP'li Karatepe: Ara zam talebimize bir yanıt alamadık
Mehmet Şimşek ile ekonomi görüşmesi ardından CHP'li Karatepe: Ara zam talebimize bir yanıt alamadık
Sputnik Türkiye
Ankara'da heyet olarak CHP ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesi Yalçın Karatepe basın toplantısı düzenliyor. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T16:19+0300
2024-06-24T16:19+0300
2024-06-24T16:41+0300
politika
chp
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mehmet şimşek
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CHP Ekonomi Kurmayı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saat süren görüşme ardından Karatepe, Şimşek'ten 4 talepte bulunduklarını fakat hiçbir konuda tam olarak anlaşmaya varamadıklarını anlattı. Karatepe, "Bakan Şimşek'e, asgari ücrete ve emekliye zam talebimizi ilettik ama görüşme sonunda bir değişim iradesi göremedik. Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar" diye konuştu. 'Asgari ücrete zam zorunlu' Asgari ücrete zamın zorunluğu olduğunu söyleyen Karatepe, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik. Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu yana. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraların verilerini sayın Bakan'ın dikkatine sundu" ifadelerini kullandı. Vergide adaletten de konuşulduğunu ve vergiye adaletin olmadığını belirttiklerini açıklayan Karatepe, "Sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" dediğini açıklarken, tartışılan TÜİK verileri açısındansa "TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar" diye konuştuğunu aktardı. 3000 lira olacak iddiaları vardıEkonomi kurmayı Yalçın Karatepe ayrıca medyada sık sık konuşulan yurtdışına çıkış harcının 3000 lira olacağı iddiaları sonrası Şimşek ile konuştu. Karatepe, "Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kritik-gorusme-basladi-chp-heyeti-ve-bakan-simsek-bir-araya-geldi-1085155207.html
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chp, türkiye, mehmet şimşek, ara zam, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
chp, türkiye, mehmet şimşek, ara zam, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
Mehmet Şimşek ile ekonomi görüşmesi ardından CHP'li Karatepe: Ara zam talebimize bir yanıt alamadık
16:19 24.06.2024 (güncellendi: 16:41 24.06.2024)
Ankara'da heyet olarak CHP ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesi Yalçın Karatepe basın toplantısı düzenliyor.
CHP Ekonomi Kurmayı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saat süren görüşme ardından Karatepe, Şimşek'ten 4 talepte bulunduklarını fakat hiçbir konuda tam olarak anlaşmaya varamadıklarını anlattı. Karatepe, "Bakan Şimşek'e, asgari ücrete ve emekliye zam talebimizi ilettik ama görüşme sonunda bir değişim iradesi göremedik. Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar" diye konuştu.
'Asgari ücrete zam zorunlu'
Asgari ücrete zamın zorunluğu olduğunu söyleyen Karatepe, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik. Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu yana. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paraların verilerini sayın Bakan'ın dikkatine sundu" ifadelerini kullandı.
Vergide adaletten de konuşulduğunu ve vergiye adaletin olmadığını belirttiklerini açıklayan Karatepe, "Sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" dediğini açıklarken, tartışılan TÜİK verileri açısındansa "TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar" diye konuştuğunu aktardı.
3000 lira olacak iddiaları vardı
Ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ayrıca medyada sık sık konuşulan yurtdışına çıkış harcının 3000 lira olacağı iddiaları sonrası Şimşek ile konuştu. Karatepe, "Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum" dedi.