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‘AB, silah alımlarında Macaristan’ın vetosunu aşmak için bir boşluk buldu’
‘AB, silah alımlarında Macaristan’ın vetosunu aşmak için bir boşluk buldu’
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İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak Ukrayna için silah alımı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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Financial Times’in haberinde, “AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak Ukrayna için silah alımı yapılmasına yönelik Macaristan’ın uygulayabileceği vetoyu aşmak için yasal bir çözüm buldu” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, Macaristan’ın itirazlarını aşmak için AB’nin bulduğu yasal çözümün G7 ülkelerinin Kiev’e 50 milyar dolar kredi vermesini sağlamaya da yeteceğini kaydetti.Buna rağmen Macaristan’ın, AB’nin her 6 ada bir uzatma kararı aldığı Rus varlıklarının dondurulmasına ilişkin yaptırımları engellemeye çalışacağını ifade edildi.AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Financial Times’a açıklamasında, Macaristan’a daha önce NATO’yla vardığına benzer bir anlaşma teklif ettiklerini söyledi. Borrell, Budapeşte’ye bu tür AB girişimlerini veto etmemesi karşılığında Kiev’e destek sağlama girişimlerine bireysel olarak katılmaması önerildiğini, ama Macaristan’ın bu öneriyi reddettiğini belirtti.AB Konseyi, 21 Mayıs’ta, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90’ını Ukrayna’ya askeri yardım yapmak üzere AB bütçesine yönlendirme, geriye kalan yüzde 10’unu da Ukrayna’nın yeniden inşa programlarına tahsis etme önerisini onaylamıştı.G7 ülkeleri, İtalya’daki zirve sırasında, Ukrayna’ya yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar kredi sağlayacakları ve krediyi, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle karşılama sözünü vermişti.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
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financial times, avrupa birliği, ukrayna, rusya, macaristan, josep borrell, nato, ab konseyi, g7, g7 zirvesi, avrupa merkez bankası, kremlin, sergey lavrov
financial times, avrupa birliği, ukrayna, rusya, macaristan, josep borrell, nato, ab konseyi, g7, g7 zirvesi, avrupa merkez bankası, kremlin, sergey lavrov

‘AB, silah alımlarında Macaristan’ın vetosunu aşmak için bir boşluk buldu’

09:44 24.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak Ukrayna için silah alımı yapmasına Macaristan'ın uygulayabileceği vetosunu aşmak için bir boşluk bulduğunu belirtti.
Financial Times’in haberinde, “AB, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak Ukrayna için silah alımı yapılmasına yönelik Macaristan’ın uygulayabileceği vetoyu aşmak için yasal bir çözüm buldu” ifadesine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Macaristan’ın itirazlarını aşmak için AB’nin bulduğu yasal çözümün G7 ülkelerinin Kiev’e 50 milyar dolar kredi vermesini sağlamaya da yeteceğini kaydetti.
Buna rağmen Macaristan’ın, AB’nin her 6 ada bir uzatma kararı aldığı Rus varlıklarının dondurulmasına ilişkin yaptırımları engellemeye çalışacağını ifade edildi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Financial Times’a açıklamasında, Macaristan’a daha önce NATO’yla vardığına benzer bir anlaşma teklif ettiklerini söyledi. Borrell, Budapeşte’ye bu tür AB girişimlerini veto etmemesi karşılığında Kiev’e destek sağlama girişimlerine bireysel olarak katılmaması önerildiğini, ama Macaristan’ın bu öneriyi reddettiğini belirtti.
AB Konseyi, 21 Mayıs’ta, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90’ını Ukrayna’ya askeri yardım yapmak üzere AB bütçesine yönlendirme, geriye kalan yüzde 10’unu da Ukrayna’nın yeniden inşa programlarına tahsis etme önerisini onaylamıştı.
G7 ülkeleri, İtalya’daki zirve sırasında, Ukrayna’ya yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar kredi sağlayacakları ve krediyi, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle karşılama sözünü vermişti.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
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