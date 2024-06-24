https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rus-senator-puskov-almanyanin-cine-rusyayla-ticareti-kesme-cagrisi-sacmalik-1085152192.html

Rus Senatör Puşkov: Almanya’nın Çin’e Rusya’yla ticareti kesme çağrısı saçmalık

Rus Senatör Puşkov: Almanya’nın Çin’e Rusya’yla ticareti kesme çağrısı saçmalık

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in Çin’e Rusya’yla ticareti kesme çağrısının... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T08:44+0300

2024-06-24T08:44+0300

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Rus Senatör Puşkov, Telegram paylaşımında, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in Çin’e Rusya’yla ticareti kesme çağrısını değerlendirdi.Alman bakanın Pekin’e çağrısının boşuna olduğunu ve Çin-Rusya ticaretine kimsenin engel olmayacağını ifade eden Puşkov, “Uyguladıkları politikalarla Alman ekonomisinin sonunu çoktan getirdiler ve Almanya'yı "Avrupa'nın hasta adamı" haline getirdiler <...> Bu tartışılmaz” diye ekledi.Alman Welt gazetesi, Habeck’in Pekin ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmeyi planladığını, ama görüşmenin bilinmeyen nedenlerden iptal edildiğini bildirmişti.Batılı ülkelerin Çin ile ilişkileri, Ukrayna krizine rağmen Pekin ve Moskova arasında işbirliğinin sürmesi ve Tayvan gerilimi nedeniyle son dönemde kötüleşti.

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