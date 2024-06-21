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Mourinho, Dzeko için kararını verdi
Mourinho, Dzeko için kararını verdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği, Boşnak golcünün yerine hızlı ve güçlü bir forvet... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T11:10+0300
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spor
jose mourinho
edin dzeko
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği öne sürüldü.Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının güçlü ve hızlı bir forvet istediği, 38 yaşındaki yıldızı ise yedekte tutmayı planladığı kaydedildi.Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" dediği iddia edildi.Boşnak golcünün ise kararını ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye bildireceği vurgulandı.Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yar alan futbolculardan birinin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu belirtildi.Faslı golcü için yakın zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu mücadelelerde 25 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/mourinho-mesaiye-basladigini-duyurdu-teknik-ekipte-yer-alacak-isimler-de-belli-oldu-1085037959.html
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jose mourinho, edin dzeko, transfer
jose mourinho, edin dzeko, transfer

Mourinho, Dzeko için kararını verdi

11:10 21.06.2024
© Fotoğraf : Twitter Mourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği, Boşnak golcünün yerine hızlı ve güçlü bir forvet transferi istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının güçlü ve hızlı bir forvet istediği, 38 yaşındaki yıldızı ise yedekte tutmayı planladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" dediği iddia edildi.
Boşnak golcünün ise kararını ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye bildireceği vurgulandı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yar alan futbolculardan birinin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu belirtildi.
Faslı golcü için yakın zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu mücadelelerde 25 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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