https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/mourinho-mesaiye-basladigini-duyurdu-teknik-ekipte-yer-alacak-isimler-de-belli-oldu-1085037959.html

Mourinho mesaiye başladığını duyurdu: Teknik ekipte yer alacak isimler de belli oldu

Mourinho mesaiye başladığını duyurdu: Teknik ekipte yer alacak isimler de belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Mourinho'nun teknik heyetinde yer alacak isimler de... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T13:50+0300

2024-06-20T13:50+0300

2024-06-20T13:50+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

teknik direktör

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho görevine başladı. Dün akşam İstanbul’a gelen Portekizli teknik direktör, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’yi de etiketleyerek “1. gün” notunu düştü.Tesislerde Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, bir tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.Mourinho’nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör), Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist / Spor Bilimcisi), Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü), Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri), Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi), Giovanni Cerra (Data Analiz)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-futbol-takimi-2-basamak-geriledi-1085033494.html

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jose mourinho, fenerbahçe, teknik direktör