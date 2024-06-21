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Gram altın rekora koşuyor
Gram altın rekora koşuyor
Sputnik Türkiye
Gram altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. ABD ekonomisine dair verilerin olumsuz gelmesi Fed'in faiz indirimi ihtimalini biraz daha artırdı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı.Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/degeri-300-milyar-dolar-turkiyede-yer-altinda-bekleyen-5-bin-ton-altin-oldugu-ortaya-cikti-1085030547.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, ekonomi, rekor
altın, yarım gram altın, gram altın, ekonomi, rekor

Gram altın rekora koşuyor

15:13 21.06.2024 (güncellendi: 15:52 21.06.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA
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Gram altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. ABD ekonomisine dair verilerin olumsuz gelmesi Fed'in faiz indirimi ihtimalini biraz daha artırdı. Avrupa'daki siyasi istikrarsızlık altını güçlü tutuyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.
Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.
Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı.
Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.
ALTIN KÜLÇELERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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