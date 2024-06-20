https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/degeri-300-milyar-dolar-turkiyede-yer-altinda-bekleyen-5-bin-ton-altin-oldugu-ortaya-cikti-1085030547.html

Değeri 300 milyar dolar: Türkiye'de yer altında bekleyen 5 bin ton altın olduğu ortaya çıktı

Değeri 300 milyar dolar: Türkiye'de yer altında bekleyen 5 bin ton altın olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğunu belirterek, ülkenin yer altında bekleyen... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:06+0300

2024-06-20T12:06+0300

2024-06-20T12:06+0300

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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’de yapılmış bir modelleme çalışmasına göre Türkiye'nin altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğunu belirterek, bu potansiyelin 1.500 tonunun üretim sürecinde olduğunu ve geri kalan 5 bin 000 tonunun değerinin önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını vurguladı.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yılmaz, ülkedeki altın üretiminin yıllık 2.5 milyar dolar olduğunu ve üretimin artmasıyla bu rakamın 8-9 milyar dolara yükselebileceğini belirtti. Bu durumun Türkiye'nin altın dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekti.Yılmaz ayrıca, Türkiye'deki altın madenciliğindeki gelişmeleri de değerlendirerek, Bergama'daki altın madeninin Türkiye'de yerli sermaye tarafından işletilen şirketler tarafından üretildiğini ifade etti. Yılmaz'a göre, ülke madencilik sektöründe yerlileşme ve ulusal kaynakların verimli kullanımı önem taşıyor.Madencilikteki stratejik öneme dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin bor gibi diğer maden kaynaklarını da daha yüksek katma değerle işleyerek dünya piyasasında söz sahibi olabileceğini belirtti. Bor mineralinin uç ürüne dönüştürülmesiyle elde edilen katma değerin önemine vurgu yapan Yılmaz, bu yaklaşımın Türkiye'nin ekonomik gücünü artırabileceğini söyledi.Yeşil dönüşümün madencilik sektörüne etkilerini de değerlendiren Yılmaz, fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasının daha fazla madencilik faaliyeti gerektireceğini vurguladı. Yılmaz'a göre, lityum, kobalt, nikel, bakır gibi madenlerin üretimiyle birlikte altının da talebi artacak.Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin madencilik alanında sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek, sektörün ulusal ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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