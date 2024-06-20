https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fenerbahce-manchester-united-formasi-giyen-isvecli-stopere-kancayi-takti-1085043235.html
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen İsveçli stopere kancayı taktı
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen İsveçli stopere kancayı taktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Portekizli yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştığı İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine aldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T15:53+0300
2024-06-20T15:53+0300
2024-06-20T15:55+0300
spor
fenerbahçe
portekiz
manchester united
jose mourinho
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Fenerbahçe'nin Portekizli yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştığı İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine aldı.Portekizli teknik adam, savunma hattına takviye yapmak için yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yönünü İngiltere'ye çevirdi.Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Victor Lindelöf için resmi temaslara başlandığı aktarıldı.Manchester United ile halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki stoper 28 maçta, 1 gol ve 1 asiste imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fatih-terim-icin-suudi-arabistan-iddiasi-1085041531.html
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fenerbahçe, portekiz, manchester united, jose mourinho
fenerbahçe, portekiz, manchester united, jose mourinho
Fenerbahçe'nin Portekizli yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştığı İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine aldı.
Portekizli teknik adam, savunma hattına takviye yapmak için yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.
Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yönünü İngiltere'ye çevirdi.
Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Victor Lindelöf için resmi temaslara başlandığı aktarıldı.
Manchester United ile halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki stoper 28 maçta, 1 gol ve 1 asiste imza attı.