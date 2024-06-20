https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fenerbahce-manchester-united-formasi-giyen-isvecli-stopere-kancayi-takti-1085043235.html

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen İsveçli stopere kancayı taktı

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen İsveçli stopere kancayı taktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Portekizli yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştığı İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine aldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:53+0300

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spor

fenerbahçe

portekiz

manchester united

jose mourinho

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Fenerbahçe'nin Portekizli yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştığı İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine aldı.Portekizli teknik adam, savunma hattına takviye yapmak için yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yönünü İngiltere'ye çevirdi.Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Victor Lindelöf için resmi temaslara başlandığı aktarıldı.Manchester United ile halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki stoper 28 maçta, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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portekiz

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fenerbahçe, portekiz, manchester united, jose mourinho