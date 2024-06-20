https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fatih-terim-icin-suudi-arabistan-iddiasi-1085041531.html

Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası: Yeni takımı belli oldu mu?

Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası: Yeni takımı belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

Teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile iki yıllık anlaşmaya vardığı ve imzaların atıldığı iddia edildi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:20+0300

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spor

fatih terim

panathinaikos

transfer

suudi

suudi arabistan

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Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atabilir. Son olarak Panathinaikos ile beklentilerin altında bir dönem geçiren deneyimli teknik adam takımdan ayrıldı ve dinlenmeye geçti.5 aylık Yunanistan macerasında taraftarlarını ve yönetimi memnun edemeyen Terim, sezonu tamamlayamadan gönderilmişti. Bunun üzerine birçok takımdan teklif alan tecrübeli çalıştırıcı için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı. 71 yaşındaki Terim'in Suudi ekiple prensipte anlaştığı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunya-arda-guleri-konusuyor-ancelottinin-mesajini-paylasti-fatih-terim-fark-edilmeyeni-anlatti-1084984117.html

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