https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/temmuz-zammina-sayili-gunler-kaldi-memur-ve-emekli-maasi-ne-kadar-yuzde-kac-zam-olacak-1085016556.html

Temmuz zammına sayılı günler kaldı: Memur ve emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak?

Temmuz zammına sayılı günler kaldı: Memur ve emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak?

Sputnik Türkiye

Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T21:25+0300

2024-06-19T21:25+0300

2024-06-19T21:25+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

zam

ara zam

maaş

net maaş

brüt maaş

emekli

emekli maaşı

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Memur ve emekli maaşı temmuz zammı için milyonlarca kişinin bekleyişi sürüyor.Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli olacak. Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacak mı? 2024 emekli temmuz zammı ne kadar olacak?Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49.25 oranında maaşlarına zam almıştı.NTV'nin haberine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22.72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak hesaplandı.Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25.46 olacak.Memur temmuz zammı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.Emekli maaşı zammı için olası senaryolar nelerdir?Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.Kök maaşlara zam yapılırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olur?Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.Emekliye refah payı gelir mi?Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.5 aylık enflasyon farkı ne kadar?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat ayı için yüzde 4.53, mart ayı için 3.16, nisan ayı için 3.18 ve mayıs ayı için 3.37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22.72 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/memur-ve-emekli-zammi-ne-olacak-1084452823.html

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memur ve emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç zam olacak?memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? tüm gruplara refah payı verilecek mi? en düşük emekli maaşı için en güçlü tahmin ne?kulislerde konuşulan zam oranları ne? en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?meklilerin kök maaşlarına zam yapılacak mı? emekli maaş nekadar olacak,i emekliye zam yapılacak mı, 6 aylık zam ne kadar, herkese zam geliyor mu