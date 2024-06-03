https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/memur-ve-emekli-zammi-ne-olacak-1084452823.html

Memur ve emekli zammı ne olacak?

Memur ve emekli zammı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, haziran enflasyonunun belli olmasıyla, temmuz ayında netlik kazanacak. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T10:35+0300

2024-06-03T10:35+0300

2024-06-03T10:35+0300

ekonomi

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ekonomi

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emekli ikramiyesi

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Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.Memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.Zengin, şunları kaydetti;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/haziran-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-1084452443.html

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