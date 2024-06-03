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Memur ve emekli zammı ne olacak?
Memur ve emekli zammı ne olacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, haziran enflasyonunun belli olmasıyla, temmuz ayında netlik kazanacak. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T10:35+0300
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Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.Memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.Zengin, şunları kaydetti;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/haziran-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-1084452443.html
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Memur ve emekli zammı ne olacak?

10:35 03.06.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA
Abone ol
Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, haziran enflasyonunun belli olmasıyla, temmuz ayında netlik kazanacak. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından ise 5 aylık maaş artış oranı netleşti.
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.
Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.
SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.
Zengin, şunları kaydetti;

"Son 5 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklileri önceki 6 ayda gerçekleşen yani temmuz ayı artışlarını ocak ve haziran artışlarına göre alıyorlar. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 buna haziran ayı da ilave edilecek. Tahminlerimiz yüzde 25 seviyelerinde olacağı. Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı dahil olmak üzere 5 aylık enflasyona göre alacakları artış yüzde 17,38. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuyla birlikte artışlarını yüzde 20 civarı tahmin ediyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,38 bu rakamlara haziran ayında gerçekleşen enflasyon da eklenecek."

Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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