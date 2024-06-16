Rusya'nın önde gelen haber portallarından News.ru'nun foto muhabirlerinden Nikita Tsitsagi, DHC'nin Ugledar kentindeki Nikolskiy Manastırı yakınında röportaj yapmaya hazırlanırken Ukraynalı güçlerin açtığı ateş sonucu vefat etti.



News.ru'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Tsitsagi'nin hayatını kaybettiği aynı bölgedeki iş arkadaşları ve ilgili birimler tarafından doğrulandı.



Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun DHC'nin Golmovskiy yerleşimine düzenlediği saldırı sonucu Rus NTV televizyonunda görevli 3 gazetecinin yaralandığını duyurdu.



13 Haziran'da DHC'de Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun Golmovskiy yerleşimine düzenlediği saldırı sonucu Rus NTV televizyonunda görevli 3 gazetecinin yaralandığını duyurmuştu. Prihodko, birkaç saat yaptığı yeni açıklamada bir kameramanın öldüğünü bildirmişti.