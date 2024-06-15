https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/abdli-eski-istihbaratci-ritter-turkiye-gelecegin-bricste-oldugunu-anliyor-1084888548.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Türkiye, geleceğin BRICS'te olduğunun farkında
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Türkiye, geleceğin BRICS'te olduğunun farkında
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Türkiye’nin, eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne dikkat... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T16:46+0300
2024-06-15T16:46+0300
2024-06-15T16:51+0300
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Through the eyes of adlı Youtube kanalına demeç veren Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasya'da yeni güvenlik sistemi oluşturma planına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin geleceğin BRICS’te olduğunu bildiğini vurgularken, bu planın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin NATO'nun ‘batan gemisini’ terk ederek BRICS'e katılacağını söyledi.“Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) BRICS'in gelecek olduğunun farkında” diyen Ritter, bu ittifakın şu anda çalışma yapısını temelden inşa etme aşamasından geçtiğine değinirken şu şekilde konuştu:Ritter, ayrıca Ukrayna’ya koşulsuz destek vererek çatışmalara doğrudan müdahil olma yolunda ilerleyen NATO'nun zaten ‘ölümcül bir yara’ aldığına ve Ukrayna'daki çatışmanın sonunda onu yok edeceğine dikkat çekerek, Batı ittifakının siyasi, ekonomik ve askeri açıdan istikrarsızlaştığını ve iddialı bir Rusya ile dünyanın yeni bir döneme yaklaştığını sözlerine ekledi.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html
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türkiye, nato, brics, ukrayna, abd, scott ritter, avrasya, güvenlik
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Türkiye, geleceğin BRICS'te olduğunun farkında
16:46 15.06.2024 (güncellendi: 16:51 15.06.2024)
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Türkiye’nin, eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne dikkat çekerek kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini teklif eden Putin’in bu önerisinin gerçekleşmesi durumunda, NATO’dan ayrılabileceğini söyledi.
Through the eyes of adlı Youtube kanalına demeç veren Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasya'da yeni güvenlik sistemi oluşturma planına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin geleceğin BRICS’te olduğunu bildiğini vurgularken, bu planın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin NATO'nun ‘batan gemisini’ terk ederek BRICS'e katılacağını söyledi.
“Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) BRICS'in gelecek olduğunun farkında” diyen Ritter, bu ittifakın şu anda çalışma yapısını temelden inşa etme aşamasından geçtiğine değinirken şu şekilde konuştu:
Türkiye için mümkün olduğunca erken bu sürecin bir parçası olmak avantajlı olacaktır. Bence Türkiye, BRICS'e katıldığında ve Putin'in sözünü ettiği bağımsız Avrasya güvenlik sistemi kurulduğunda, derhal NATO'dan ayrılacak ve farklı bir yöne gidecektir. Erdoğan akıllı biri ve orada sizi bekleyen başka bir gemi olmadığı sürece bir gemiden okyanusa atlayamayacağınızı çok iyi biliyor.
Ritter, ayrıca Ukrayna’ya koşulsuz destek vererek çatışmalara doğrudan müdahil olma yolunda ilerleyen NATO'nun zaten ‘ölümcül bir yara’ aldığına ve Ukrayna'daki çatışmanın sonunda onu yok edeceğine dikkat çekerek, Batı ittifakının siyasi, ekonomik ve askeri açıdan istikrarsızlaştığını ve iddialı bir Rusya ile dünyanın yeni bir döneme yaklaştığını sözlerine ekledi.
Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için
Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.
Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.
Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.