ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Türkiye, geleceğin BRICS'te olduğunun farkında

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Türkiye, geleceğin BRICS'te olduğunun farkında

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri'nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Türkiye'nin, eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne dikkat... 15.06.2024

Through the eyes of adlı Youtube kanalına demeç veren Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasya'da yeni güvenlik sistemi oluşturma planına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin geleceğin BRICS’te olduğunu bildiğini vurgularken, bu planın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin NATO'nun ‘batan gemisini’ terk ederek BRICS'e katılacağını söyledi.“Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) BRICS'in gelecek olduğunun farkında” diyen Ritter, bu ittifakın şu anda çalışma yapısını temelden inşa etme aşamasından geçtiğine değinirken şu şekilde konuştu:Ritter, ayrıca Ukrayna’ya koşulsuz destek vererek çatışmalara doğrudan müdahil olma yolunda ilerleyen NATO'nun zaten ‘ölümcül bir yara’ aldığına ve Ukrayna'daki çatışmanın sonunda onu yok edeceğine dikkat çekerek, Batı ittifakının siyasi, ekonomik ve askeri açıdan istikrarsızlaştığını ve iddialı bir Rusya ile dünyanın yeni bir döneme yaklaştığını sözlerine ekledi.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.

