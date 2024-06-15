https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html
Peskov: Putin'in Ukrayna’da barış önerisine Batı'nın tepkisi yapıcı değil
Peskov: Putin'in Ukrayna’da barış önerisine Batı'nın tepkisi yapıcı değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T16:22+0300
2024-06-15T16:22+0300
2024-06-15T16:22+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
vladimir putin
moskova
ukrayna
barış
müzakere
batı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084886736_0:191:2641:1677_1920x0_80_0_0_9ae0350cf5cd7138b3f56a895c010e3a.jpg
Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, ‘Putin'in Ukrayna’da Ukrayna'da ateşkesle ilgili dünkü önerilerine resmi bir tepki gelip gelmediğine’ ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Tepkiler çok fazla. Resmi tepkiler ve açıklamalar var. Ancak hepsi yapıcı olmayan nitelikte" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in, Rusya'nın yer almadığı Ukrayna konulu İsviçre barış konferansı katılımcılarına herhangi bir şey iletmeyi planlamadığını da belirtirken, “Bir dahaki sefere daha kapsamlı ve umut verici bir etkinlikte bir araya gelmek istiyoruz" diye ekledi.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
rusya
moskova
ukrayna
batı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084886736_76:0:2565:1867_1920x0_80_0_0_1c41dbe9e1ef9cef3e2b492dd939590c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, moskova, ukrayna, barış, müzakere, batı, abd
rusya, kremlin, vladimir putin, moskova, ukrayna, barış, müzakere, batı, abd
Peskov: Putin'in Ukrayna’da barış önerisine Batı'nın tepkisi yapıcı değil
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizdi.
Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, ‘Putin'in Ukrayna’da Ukrayna'da ateşkesle ilgili dünkü önerilerine resmi bir tepki gelip gelmediğine’ ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Tepkiler çok fazla. Resmi tepkiler ve açıklamalar var. Ancak hepsi yapıcı olmayan nitelikte" ifadelerini kullandı.
Peskov, Kremlin'in, Rusya'nın yer almadığı Ukrayna konulu İsviçre barış konferansı katılımcılarına herhangi bir şey iletmeyi planlamadığını da belirtirken, “Bir dahaki sefere daha kapsamlı ve umut verici bir etkinlikte bir araya gelmek istiyoruz" diye ekledi.
Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için
Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.
Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.
Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.