https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html

Peskov: Putin'in Ukrayna’da barış önerisine Batı'nın tepkisi yapıcı değil

Peskov: Putin'in Ukrayna’da barış önerisine Batı'nın tepkisi yapıcı değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T16:22+0300

2024-06-15T16:22+0300

2024-06-15T16:22+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

vladimir putin

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ukrayna

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müzakere

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abd

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Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, ‘Putin'in Ukrayna’da Ukrayna'da ateşkesle ilgili dünkü önerilerine resmi bir tepki gelip gelmediğine’ ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Tepkiler çok fazla. Resmi tepkiler ve açıklamalar var. Ancak hepsi yapıcı olmayan nitelikte" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in, Rusya'nın yer almadığı Ukrayna konulu İsviçre barış konferansı katılımcılarına herhangi bir şey iletmeyi planlamadığını da belirtirken, “Bir dahaki sefere daha kapsamlı ve umut verici bir etkinlikte bir araya gelmek istiyoruz" diye ekledi.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, moskova, ukrayna, barış, müzakere, batı, abd