https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-finaline-cakarli-aracla-giden-yarismacilar-tepki-cekmisti-bakan-yerlikayadan-aciklama-1084868872.html
Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahra Işık'ın paylaşım yaptığı çakarlı araçla ilgili, "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T22:38+0300
2024-06-14T22:38+0300
2024-06-14T22:38+0300
ali yerlikaya
sahra işık
survivor
survivor all star
damla can
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97097ad697407526fc51e1a425fae16f.jpg
Survivor All Star'ın yarışmacıları Sahra Işık, Damla Can ve Yağmur Banda'nın daha yer aldığı araçta çakar kullanılması ve o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden ' Gereği yapıldı-18' notuyla bir açıklama yaptı.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katılmış ve yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-all-starda-sampiyon-belli-oldu-1084833333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_fd7344a8e51ddc9fee817145703c7803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, sahra işık, survivor, survivor all star, damla can
ali yerlikaya, sahra işık, survivor, survivor all star, damla can
Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahra Işık'ın paylaşım yaptığı çakarlı araçla ilgili, "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür." ifadelerini kullandı.
Survivor All Star'ın yarışmacıları Sahra Işık, Damla Can ve Yağmur Banda'nın daha yer aldığı araçta çakar kullanılması ve o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden ' Gereği yapıldı-18' notuyla bir açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.
Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katılmış ve yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.