Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahra Işık'ın paylaşım yaptığı çakarlı araçla ilgili, "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı...

Survivor All Star'ın yarışmacıları Sahra Işık, Damla Can ve Yağmur Banda'nın daha yer aldığı araçta çakar kullanılması ve o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden ' Gereği yapıldı-18' notuyla bir açıklama yaptı.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katılmış ve yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.

