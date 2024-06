https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-all-starda-sampiyon-belli-oldu-1084833333.html

Survivor All Star'da şampiyon belli oldu: Ödülü ne olacak?

Survivor All Star'da şampiyon belli oldu: Ödülü ne olacak?

Survivor şampiyonu 2024 yılı için belli oldu. Ogeday Girişken, büyük finalde Nefise Karatay'ı 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Peki, Survivor büyük ödülü ne?.. 14.06.2024

Survivor All Star 2024 finali dün gerçekleşti. Ogeday Girişken ve Nefise Karatay, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. İlk turda Ogeday, Seda'yı 6-1 yenerek ilk finalist oldu. Diğer karşılaşmada ise Nefise, Batuhan'a karşı 6-1 galip gelerek ikinci finalist oldu. Seda Ocak ve Batuhan Karacakaya ise finale veda eden isimler oldu.Ogeday Girişken, finalde Nefise Karatay'ı 6-2'lik skorla yenerek Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu. Kupa töreninde konuşan Ogeday, "Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada iki tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şu an burada olamayacaktım, ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" dedi.Survivor All Star 2024'te büyük mücadelelerin ardından Ogeday Girişken, şampiyonluk kupasını kaldırarak zaferini kutladı.Survivor final ödülü ne kadar?2022 yılında sezonun şampiyonu 500 bin TL ödülün sahibi olmuştu. 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven de 500 bin TL para ödülü almıştı. Geçtiğimiz sene 1 milyon TL alan şampiyonun, bu sene ne kadar büyük ödül alacağı ise henüz açıklanmadı. Fakat en az 2 milyona yakın bir ödülün sahibi olması bekleniyor.Ogeday Girişken kimdir?Ogeday Girişken, Türk spor ve televizyon dünyasında tanınmış bir isimdir. Kürek sporundaki başarıları ve Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ogeday, 27 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Eğitim ve spor kariyeriOgeday Girişken, çocukluğundan itibaren spora büyük ilgi duydu. Kürek sporuna olan yeteneği ve tutkusu, onu bu alanda başarılı bir sporcu haline getirdi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ogeday, üniversite yıllarında kürek sporunda önemli başarılar elde etti.Survivor macerasıOgeday Girişken, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Survivor yarışmasına ilk kez 2017 yılında katıldı. Survivor 2017'de gösterdiği üstün performans ve azmiyle dikkat çeken Ogeday, bu sezonun şampiyonu olmayı başardı. 2024 yılında yeniden Survivor All Star yarışmasına katılan Ogeday, bir kez daha üstün performans sergileyerek şampiyon oldu. Yarışmada gösterdiği fiziksel ve mental dayanıklılık, onun bu alandaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı.Oyunculuk kariyeriSurvivor'daki başarısının ardından televizyon dünyasında da kendine yer bulan Ogeday Girişken, oyunculuk kariyerine adım attı.

