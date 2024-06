Putin: Hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/putin-hukumet-ve-rusya-bilimler-akademisi-bilimsel-teknolojilerin-bir-listesini-hazirladi-1084826287.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi’nin bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını belirtti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında konuşan Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi'nin ülke için çok önemli bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını söyledi.Putin, “Aslında bunlar, yerli bilim, eğitim sistemi ve teknolojik iş dünyasına yönelik doğrudan somut görevlerdir ve dahası, mevcut planlarımızın, fikirlerimizin, özlemlerimizin ve tabii ki Rus devletinin tarihi, tarihsel perspektifleri de dahil olmak üzere, her şey kelimenin tam anlamıyla bu sorunlarınçözümüne bağlıdır” dedi.Tüm temel bilimsel alanların geliştirilmesi ve Rusya'da yeni endüstrilerin ve pazarların oluşmasının sağlanması gerektiğini belirten Putin, “Ülke bu amaçla ulusal teknolojik egemenlik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Rusya'nın bu alandaki tüm potansiyelinin tek elde toplanması gerekiyor ve bu durumda güç ve kaynakların heba edilmesi kabul edilemez. Teknolojik ulusal projeler oluştururken, nihai sonuçlara yönelik gereksinimlerin net bir şekilde belirlenmesinin yanı sıra katı uygulama tarihleri ​​sağlanması gerekiyor” diye konuştu.Bilim insanlarının teknolojik ulusal projeler çerçevesindeki çalışmalarının ilk kez ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına tabi kılınacağına vurgu yapan Rus lider, “Yaptırımlar ve artan teknolojik rekabet bağlamında her bilimsel kurumun, her araştırma ekibinin, her akademisyenin, profesörün ve araştırmacının ortak amaca katkıda bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bilimin finansmanına yönelik mekanizmaların esnek olması gerektiğini kaydeden Putin, “Burada ihtiyaç duyulan şey bürokratik biçimcilik değil, açıklık, netlik, şeffaflık ve nesnelliktir, böylece bilim insanları beklentileri açıkça anlayabilir ve uzun vadeli planlar yapabilirler” dedi.Putin ayrıca, dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Moskova'nın uluslararası bilimsel işbirliğini geliştireceğini kaydetti.

