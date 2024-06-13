Putin: Hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/putin-hukumet-ve-rusya-bilimler-akademisi-bilimsel-teknolojilerin-bir-listesini-hazirladi-1084826287.html
Putin: Hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladı
Putin: Hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi’nin bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını belirtti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T21:17+0300
2024-06-13T21:17+0300
dünya
vladimir putin
rusya bilimler akademisi
teknoloji
bilim
iş dünyası
pazar
bilim insanları
rusya
proje
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084762827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e068197f162686573960bd52f5197643.jpg
Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında konuşan Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi'nin ülke için çok önemli bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını söyledi.Putin, “Aslında bunlar, yerli bilim, eğitim sistemi ve teknolojik iş dünyasına yönelik doğrudan somut görevlerdir ve dahası, mevcut planlarımızın, fikirlerimizin, özlemlerimizin ve tabii ki Rus devletinin tarihi, tarihsel perspektifleri de dahil olmak üzere, her şey kelimenin tam anlamıyla bu sorunlarınçözümüne bağlıdır” dedi.Tüm temel bilimsel alanların geliştirilmesi ve Rusya'da yeni endüstrilerin ve pazarların oluşmasının sağlanması gerektiğini belirten Putin, “Ülke bu amaçla ulusal teknolojik egemenlik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Rusya'nın bu alandaki tüm potansiyelinin tek elde toplanması gerekiyor ve bu durumda güç ve kaynakların heba edilmesi kabul edilemez. Teknolojik ulusal projeler oluştururken, nihai sonuçlara yönelik gereksinimlerin net bir şekilde belirlenmesinin yanı sıra katı uygulama tarihleri ​​sağlanması gerekiyor” diye konuştu.Bilim insanlarının teknolojik ulusal projeler çerçevesindeki çalışmalarının ilk kez ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına tabi kılınacağına vurgu yapan Rus lider, “Yaptırımlar ve artan teknolojik rekabet bağlamında her bilimsel kurumun, her araştırma ekibinin, her akademisyenin, profesörün ve araştırmacının ortak amaca katkıda bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bilimin finansmanına yönelik mekanizmaların esnek olması gerektiğini kaydeden Putin, “Burada ihtiyaç duyulan şey bürokratik biçimcilik değil, açıklık, netlik, şeffaflık ve nesnelliktir, böylece bilim insanları beklentileri açıkça anlayabilir ve uzun vadeli planlar yapabilirler” dedi.Putin ayrıca, dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Moskova'nın uluslararası bilimsel işbirliğini geliştireceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiye-basvurmustu-putinden-aya-kurulacak-rusya-cin-istasyonuna-onay-1084756866.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084762827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aae3d65c347251133cb415def4a72f4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya bilimler akademisi, teknoloji, bilim, iş dünyası, pazar, bilim insanları, rusya, proje
vladimir putin, rusya bilimler akademisi, teknoloji, bilim, iş dünyası, pazar, bilim insanları, rusya, proje

Putin: Hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladı

21:17 13.06.2024
© AA / Murat GökRusya Devlet Bakanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Murat Gök
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi’nin bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını belirtti.
Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında konuşan Putin, hükümet ve Rusya Bilimler Akademisi'nin ülke için çok önemli bilimsel teknolojilerin bir listesini hazırladığını söyledi.
Putin, “Aslında bunlar, yerli bilim, eğitim sistemi ve teknolojik iş dünyasına yönelik doğrudan somut görevlerdir ve dahası, mevcut planlarımızın, fikirlerimizin, özlemlerimizin ve tabii ki Rus devletinin tarihi, tarihsel perspektifleri de dahil olmak üzere, her şey kelimenin tam anlamıyla bu sorunlarınçözümüne bağlıdır” dedi.
Tüm temel bilimsel alanların geliştirilmesi ve Rusya'da yeni endüstrilerin ve pazarların oluşmasının sağlanması gerektiğini belirten Putin, “Ülke bu amaçla ulusal teknolojik egemenlik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Rusya'nın bu alandaki tüm potansiyelinin tek elde toplanması gerekiyor ve bu durumda güç ve kaynakların heba edilmesi kabul edilemez. Teknolojik ulusal projeler oluştururken, nihai sonuçlara yönelik gereksinimlerin net bir şekilde belirlenmesinin yanı sıra katı uygulama tarihleri ​​sağlanması gerekiyor” diye konuştu.
Bilim insanlarının teknolojik ulusal projeler çerçevesindeki çalışmalarının ilk kez ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına tabi kılınacağına vurgu yapan Rus lider, “Yaptırımlar ve artan teknolojik rekabet bağlamında her bilimsel kurumun, her araştırma ekibinin, her akademisyenin, profesörün ve araştırmacının ortak amaca katkıda bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bilimin finansmanına yönelik mekanizmaların esnek olması gerektiğini kaydeden Putin, “Burada ihtiyaç duyulan şey bürokratik biçimcilik değil, açıklık, netlik, şeffaflık ve nesnelliktir, böylece bilim insanları beklentileri açıkça anlayabilir ve uzun vadeli planlar yapabilirler” dedi.
Putin ayrıca, dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Moskova'nın uluslararası bilimsel işbirliğini geliştireceğini kaydetti.
Gezegenlerarası Luna-1 (Ay-1) istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
DÜNYA
Türkiye başvurmuştu: Putin'den Ay'a kurulacak Rusya-Çin istasyonuna onay
Dün, 11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала